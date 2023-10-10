160 млн років у забутті. Знайдено тектонічну плиту, яка колись займала чверть Тихого океану (фото)

Дослідники припускають, мільйони років тому площа мегаплити сягала неймовірних 38,8 мільйона квадратних кілометрів.

Сьогодні літосфера Землі, її скеляста зовнішня оболонка, складається з приблизно 15 тектонічних плит, кожна з яких відрізняється формою і розміром. Сейсмологи виявляють потужну сейсмічну активність уздовж кордонів тектонічних плит, де вони труться одна об одну, що викликає землетруси, пише Daily Mail.

Однак так було не завжди. У давньому геологічному минулому нашої планети великі тектонічні плити зникали в мантії Землі за допомогою субдукції. Це геологічний процес, під час якого один край літосферної плити опускається нижче за край іншої, внаслідок чого вся плита може бути втрачена з часом. На щастя, вона не зникає повністю — занурена плита залишає після себе сліди, а саме фрагменти гірських порід, приховані в гірських поясах. Усе це дає вченим можливість дізнатися про давнє геологічне минуле Землі.

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У новому дослідженні кандидат наук у галузі тектоніки плит в Утрехтському університеті в Нідерландах Сюзанна Ван де Лагемаат з колегами зосередилися на вивченні найскладнішого регіону тектонічних плит Землі — території навколо Філіппін. Цей регіон майже повністю складається з океанічної кори, проте деякі її частини підносяться над рівнем моря і містять породи найрізноманітнішого віку.

Під час дослідження вченим вдалося виявити стародавню мега-плиту, що існувала на Землі близько 160 мільйонів років тому і займала площу в 38,8 мільйона квадратних кілометрів, що становить приблизно чверть сучасного Тихого океану.

Для дослідження дослідники вивчили найскладніший регіон тектонічних плит Землі — територію навколо Філіппін Фото: Gondwana Research

За словами Ван де Лагемаат, з часом плита повільно занурювалася і терлася впродовж мільйонів років, дедалі більше затягуючись гравітацією під сусідню плиту. Ця тектонічна мегаплита отримала назву Понт. Вчені припускають, що вона існувала ще 20 мільйонів років тому, проте її розміри до цього часу сильно зменшилися.

Під час дослідження вчені використовували комп'ютерне моделювання і вивчили океанічні породи, які називаються "реліквіями Понта" — саме вони допомогли ідентифікувати плиту та її рух.

Команда зазначає, що існує багато плит, які колись перебували на поверхні нашої планети, проте зникли з часом. Модель, використана вченими, показує, що Понт існував ще 160 мільйонів років тому, однак команда не виключає, що насправді ця тектонічна плита може бути й старшою. Модель також показує, що плита повністю зникла з лиця Землі близько 20 мільйонів років тому, тобто вона проіснувала щонайменше 140 мільйонів років, а може бути й більше.

Автори дослідження використовували геологічні дані для реконструкції руху нинішніх плит за допомогою комп'ютерного моделювання. Результати свідчать про наявність великої території, потенційно звільненої субдукованою плитою.

Крім того, на півночі Борнео дослідники виявили "найважливішу частину головоломки": океанічні скелі, звані "реліквіями Понта", що складаються з базальту. Команда використовувала магнітні методи і змогла визначити, що тутешній базальт був "реліквіями Понта", що залишилися після субдукції цієї частини плити, близько 85 мільйонів років тому. При цьому сам базальт, схоже, був сформований близько 135 мільйонів років тому.

Понт виділено рожевим кольором у різний час: 50 мільйонів років тому, 100 мільйонів років тому і 150 мільйонів років тому Фото: Gondwana Research

Далі вчені змоделювали рух шматка базальту між 85 і 135 мільйонами років і отримали інформацію про рух усієї плити. Після цього вчені порівняли цей рух із рухом уже відомих плит у той самий інтервал часу, і дійшли висновку, що мають справу з раніше невідомою тектонічною плитою.

Зазначимо, що понад 10 років тому вчені вже передбачили існування тектонічної мега-плити Понт, ґрунтуючись на фрагментах старих тектонічних плит, знайдених глибоко в мантії Землі, проте тепер ця гіпотеза підкріпилася вагомими доказами.

Раніше Фокус писав про те, що вчені показали перший суперконтинент: зник з лиця Землі 2,8 млрд років тому.