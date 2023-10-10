Під гнітом смертельної загрози. Названо найбільш вразливий клас хребетних, який може загинути

Дослідники вважають, що 41% видів цієї групи опинився на межі смерті через зміни клімату та руйнування довкілля.

Учені офіційно заявили, що кліматична криза — не те, що людство чекає в майбутньому, вона вже тут, і з цим доведеться змиритися. У 2023 році через зміни клімату Земля вже зіткнулася з неймовірними хвилями тепла, як на суші, так і у воді, а вчені попереджають, що 2023 рік, імовірно, стане найспекотнішим за всю історію спостережень, пише Futurism.

Зміни клімату ставлять під загрозу не тільки людей, а й буквально все живе на планеті. Наприклад, дослідження показує, що жаби, саламандри та тисячі інших амфібій сьогодні опинилися під дедалі більшою загрозою зникнення — їхні популяції тривожно скорочуються на тлі змін клімату та руйнування довкілля.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Результати нового дослідження вчених з екологічної групи Re:wild свідчать про те, що 41 вид земноводних у світі, майже 2 900, перебувають під "глобальною загрозою". Це означає, що види або вразливі, або перебувають під загрозою зникнення, або перейшли межу перебувають під критичною загрозою зникнення.

За словами провідного автора дослідження Келсі Нім, вони з колегами виявили, що з 1980 року кількість видів, що перебувають під загрозою, зросла на 3%. Під час дослідження вчені проаналізували дані одного з найбільших досліджень здоров'я земноводних на сьогодні — Глобальної оцінки амфібій, що охоплює понад 8 000 видів. Результати підтверджують попередні висновки вчених про те, що амфібії є найбільш вразливим класом хребетних у світі.

За словами Нім, щоб вижити в умовах мінливого клімату Землі, земноводним необхідно адаптуватися або переселитися в інше місце. На жаль, у більшості випадків зміни відбуваються занадто швидко, щоб земноводні могли адаптуватися. При цьому фрагментація середовища проживання створює бар'єри, які роблять пересування надзвичайно важким.

Науковці зазначають, що шкіра амфібій дає їм змогу дихати на суші та у воді, однак вона також робить їх уразливими до зневоднення в умовах підвищення глобальних температур, а також до поглинання забруднювальних речовин.

За словами Нім, ситуація також ускладнюється також тим, що вони залежні як від водного, так і від наземного середовища. Тобто вони страждають подвійно від втрати та руйнування середовища проживання через інтенсивні шторми, повені й посуху, а також від кліматичних зрушень, наприклад, змін вологості, температури й підвищення рівня моря.

Утім, учені зазначають, що зміна клімату є лише однією з причин. Найбільшою загрозою для земноводних все ж таки залишається сільське господарство, яке, як показує статистика, зачіпає понад три чверті всіх постраждалих видів. Дослідження також показує, що саме воно є найбільшим чинником руйнування середовища проживання.

Проте існує і третя причина — шкірне захворювання, що швидко поширюється, — хітрідіомікоз, який порушує дихання і гідратацію. Вчені відзначають, що особливо від нього страждають жаби, а кліматична криза, на жаль, лише посилює наслідки.

Раніше Фокус писав про те, що вчені простежили еволюцію жаб у Чорнобильській зоні.