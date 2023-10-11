Китай на порозі технореволюції. Учені виявили невідому раніше руду із секретним елементом

Якщо родовище виявиться досить великим, країна може стати самодостатньою у сфері акумуляторних технологій.

Наша планета утворилася 4,6 мільярда років тому, проте не перестає нас дивувати й донині — вчені раз у раз відкривають нові види або елементи, раніше невідомі науці. Цього разу китайські вчені натрапили на руду, яка раніше не зустрічалася, пише Live Science.

Особливість цієї нової руди, що отримала назву ніобобаотит, полягає в тому, що вона містить один рідкоземельний елемент — ніобій. Він є цінним металом, який діє як надпровідник і, на думку дослідників, може зробити революцію в акумуляторній технології.

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Зазначимо, що руда була знайдена на родовищі Баян Обо у Внутрішній Монголії (Китай). Команда з Національного університету Сінгапуру (NUS) вивчала родовище, коли помітила незнайому руду. Подальший аналіз показав, що ніобобаотит складається з ніобію, барію, заліза і хлориду. Втім, особливо вчених зацікавив саме перший елемент — причиною тому надпровідні властивості.

Ніобій є світло-сірим металом, який нині використовується в основному у виробництві сталі, яку він зміцнює без значного збільшення ваги. Дані Королівського хімічного товариства свідчать про те, що ніобій також використовується для виготовлення інших сплавів, наприклад, його можна знайти в прискорювачах частинок та іншому передовому науковому обладнанні. Основний інтерес учених зосереджений на тому, що метал є надпровідником за низьких температур.

За словами команди, ніобобаотит є 17-м новим типом руди, виявленим на родовищі Баян Обо, а також одним зі 150 нових матеріалів, виявлених у регіоні. Китайські вчені зазначають, що виявлення цієї нової руди, по суті, може стати "несподіваною удачею для Китаю", який наразі імпортує 95% виробленого ніобію.

Вид з повітря на родовище Баян Обо, де було виявлено нову руду Фото: Getty Images

За словами професора електротехніки та комп'ютерної інженерії Антоніо Кастро Нето, залежно від розмірів обсягів родовища руди і якості ніобію, "Китай може стати самодостатнім" на цьому ринку.

Зазначимо, наразі найбільшим постачальником рідкоземельних металів у світі є Бразилія, на другому місці — Канада. Дані Геологічної служби США також свідчать про те, що в південній Небрасці сьогодні також реалізується проєкт з відкриття рудника і заводу з перероблювання ніобію — по суті він стане єдиним подібним рудником у Штатах.

Дослідники також припускають, що метал стане особливо популярним у майбутньому, оскільки вчені працюють над розробкою ніобій-літієвих і необій-графітових батарей. Передбачається, що вони допоможуть знизити ризик загорянь, крім того, такі батареї заряджаються швидше і їх можна заряджати частіше, ніж традиційні літієві.

Раніше Фокус писав про те, що як вчені шукають рідкісні елементи на дні океану, в космосі та смітті.