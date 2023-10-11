Запах змінює світ. Те, чим ви пахнете, може змінити те, як ви сприймаєте колір: що виявили вчені

Сприйняття кольорів у деяких випадках може змінюватися через запахи. Такого висновку дійшли британські вчені, провівши дослідження.

Нещодавнє дослідження, проведене у Великій Британії, доводить, що певні запахи можуть змінювати те, як ви сприймаєте кольори, хоча ефекти досить тонкі й часто залишаються непоміченими. В цьому дослідженні вчені вивчали неймовірний зв'язок між нашим нюхом і сприйняттям кольору, пише ScienceAlert.

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Наші органи чуття, такі як зір та нюх, зазвичай розглядаються як окремі та відмінні один від одного. Однак насправді існує певний рівень перетину між нашими органами чуття, навіть для тих, хто не відчуває явища синестезії, коли люди можуть "відчувати" кольори або "чути" форми.

Наприклад, якщо ви коли-небудь пили вишневу газовану воду, яка мала дивний помаранчевий колір, ваші очі можуть обдурити ваш мозок, змусивши його очікувати апельсинового смаку. Так само, якщо полуничний напій має надзвичайно яскравий червоний колір, ваш ніс може відчути солодший аромат. Ми вже досить багато знаємо про те, як колір може впливати на наше відчуття смаку, але те, як нюх взаємодіє з кольором, вивчено не так добре.

Команда дослідників із трьох університетів Великобританії провела експеримент, щоб виявити особливі способи, якими запахи можуть впливати на наше сприйняття реальності. Вони набрали 24 дорослих учасників обох статей і попросили їх сісти в темній кімнаті перед екраном комп'ютера. Очищувач повітря очищав повітря протягом чотирьох хвилин, після чого протягом п'яти хвилин у кімнату випускали запах.

Експеримент відбувався так: учасникам не говорили про аромат, але повідомили, що вони побачать кольорову пляму на екрані. Їхнє завдання полягало в тому, щоб відрегулювати два повзунки, один із яких рухався від жовтого до синього, а інший — від зеленого до червоного так, щоб кольорова пляма виглядала як нейтральний сірий колір.

Цей процес повторювався для всіх учасників, водночас кожна людина піддавалася впливу чотирьох різних запахів по п'ять разів. Запахи включали карамель, вишню, каву, лимон і м'яту, які вибирали випадково, а вода без запаху слугувала контролем для кожного учасника.

Дослідники виявили, що коли учасники відчували запах, вони, як правило, відсували повзунки від нейтрального сірого кольору. Інакше кажучи, запах впливав на їхнє сприйняття сірого кольору, змушуючи його схилятися до "очікуваних асоціацій між запахом і кольором".

Наприклад, коли кімнату наповнював запах кави, сірий колір здавався трохи червоно-коричневим. З іншого боку, запах карамелі призводив до більш жовтого сірого.

За словами когнітивного психолога Раяна Уорда з Ліверпульського університету Джона Мура, "ця "надкомпенсація" свідчить про те, що роль крос-модальних асоціацій в обробці сенсорного входу досить сильна, щоб впливати на те, як ми сприймаємо інформацію від різних органів чуття, тут між запахами і кольорами".

Це дослідження проливає світло на незвичайні способи взаємодії нюху та зору в нашому мозку. Хоча наш мозок безперервно працює над інтеграцією сенсорної інформації, нюх часто відіграє важливу, але непомітну роль у формуванні нашого сприйняття, навіть якщо ми цього не усвідомлюємо.

Попередні дослідження показали, що наші носи іноді можуть "відчувати запах" того, що "бачать" наші очі, і навпаки. Наприклад, учасники попередніх експериментів сприймали точки на екрані комп'ютера як такі, що рухаються швидше, коли вони відчували запах лимона, і повільніше, коли вони відчували запах ванілі.

У цьому нещодавньому дослідженні вчені розширили концепцію крос-модальних асоціацій, коли певні запахи пов'язані з певними кольорами. Наприклад, карамель асоціюється з темно-коричневим і жовтим, кава — з темно-коричневим і червоним, вишня — з рожевим, червоним і фіолетовим, м'ята — з зеленим і синім, а лимон — з жовтим, зеленим і рожевим.

Однак важливо зазначити, що не всі запахи впливають на наше сприйняття кольору однаково. Наприклад, м'ята не впливає на сприйняття сірого кольору так, як очікувалося. Щоб краще зрозуміти цю взаємодію, необхідні масштабніші дослідження з більшими групами учасників.

Як наголошують вчені, "нам потрібно знати, якою мірою запахи впливають на сприйняття кольору, наприклад, чи діє цей ефект для менш поширених запахів або навіть для запахів, з якими ми стикаємося вперше".

Це дослідження відкриває двері для подальшого вивчення захоплюючої взаємодії між нашими органами чуття і того, як вона може тонко формувати наше сприйняття навколишнього світу.

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