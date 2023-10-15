Голод і хаос на Землі. Людство зіткнеться з небезпечним дефіцитом продовольства

Дослідники вважають, що це може статися через кліматичну кризу, яка вже почалася на планеті.

Вчені більше не лякають кліматичною кризою, з якою людство зіткнеться в майбутньому, — вони заявляють, що вона вже тут і нам доведеться пожинати її плоди. Ба більше, вчені вже заявили, що Земля переступила з ери "глобального потепління" в еру "глобального кипіння", що неодмінно позначиться на житті людей, пише Science Alert.

Тепер дослідники вважають, що в найближчі десятиліття ми можемо зіткнутися з небезпечним дефіцитом продовольства, який спричинить хаос і заворушення. Пандемія COVID-19 уже показала, що панічне спустошення полиць супермаркетів може спровокувати перебої з постачанням продовольства. Тепер учені вважають, що причиною подібних перебоїв у майбутньому може стати кліматична криза.

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У новому дослідженні вчені розглянули ймовірність продовольчої кризи на прикладі Великої Британії. В аналізі взяли участь 58 провідних британських експертів у галузі харчових продуктів, які представляють наукові кола, політику, благодійні організації та бізнес.

За словами професора продовольства, клімату і суспільства в Йоркському університеті Сари Брайдл і професора Аледа Джонса, директора Інституту глобальної стійкості в Університеті Англії Раскін, результати дослідження свідчать про те, що брак продовольства, спричинений екстремальними погодними явищами, потенційно може призвести до громадянських заворушень протягом наступних 50 років.

Автори дослідження вважають, що причиною хвилювань стануть нестача таких продуктів, як пшениця, хліб, макарони й крупи. Учені також зазначають, що їхні результати підкреслюють важливість розроблення планів, які допоможуть підготуватися і відреагувати на ризики в майбутньому.

Під час дослідження вчені попросили експертів оцінити ймовірність розвитку сценарію, за якого понад 30 000 осіб отримали насильницькі травми впродовж одного року, в результаті демонстрацій і грабежів. Трохи понад 40% експертів заявили, що такий сценарій "можливий" або "скоріше ймовірний, ніж ні" в найближчі 10 років. Водночас майже 80% експертів упевнені, що такий сценарій вельми ймовірний протягом наступних 50 років.

Далі експертів попросили назвати потенційні причини порушення продовольчої системи, які можуть призвести до заворушень. Близько 80% вважають, що протягом наступних 10 років причиною дефіциту продуктів стануть проблеми логістичного розподілу, і це призведе до заворушень. Однак, розглядаючи 50-річний період, близько 57% науковців заявили, що найімовірнішою причиною заворушень стане недостатнє постачання продовольства, спричинене катастрофічним неврожаєм.

Загалом експерти були згодні в одному: екстремальні погодні умови, зокрема інтенсивні хвилі тепла, шторми, повені, сніг і посуха, призведуть до нестачі продовольства, як у короткостроковому майбутньому, так і в 50-річному періоді.

Дослідники сподіваються, що результати їхні змусять уряди підготуватися до можливої кризи, а також реорганізувати продовольчі системи, щоб не допустити надалі їхнього колапсу.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вважають, що недооцінили ризики одночасних неврожаїв.