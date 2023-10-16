Уперше в історії ШІ виявив наднову без допомоги людини: що відомо

Штучний інтелект виявив, підтвердив і класифікував вибух наднової самостійно.

Американські вчені створили новий ШІ під назвою BTSbot для виявлення вибухів наднових. Для його навчання використовували 1,4 млн зображень космосу. Як повідомили астрономи з Північно-Західного університету, США, вперше в історії ШІ самостійно, без допомоги людини виявив, підтвердив і класифікував наднову. Нова система ШІ, за словами дослідників, дає змогу прискорити процес опрацювання даних спостережень за космосом і може точніше знаходити і визначати наднові, ніж людина, пише ScienceAlert.

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BTSbot самостійно після аналізу великої кількості даних, отриманих Установкою для пошуку транзієнтів імені Цвіккі (ZTF), розміщеною на телескопі в Паломарській обсерваторії, США, виявив і класифікував наднову під назвою SN2023tyk.

Дані ZTF були отримані 3 жовтня, а вже через 2 дні в цих даних BTSbot виявив космічний вибух. Ще два дні ШІ знадобилося для класифікації цього вибуху і виявилося, що це наднова типу Ia. За словами вчених, тепер пошук і класифікація наднових значно прискориться, завдяки використанню ШІ.

Наднові типу Ia відбуваються, коли вибухають такі зірки, як білі карлики Фото: space.com

Наднові, які виникають під час вибуху зірок, є дуже яскравими подіями і виділяють дуже багато енергії та світла. Але їх знаходять не так часто і це пов'язано зі складнощами в їх виявленні. Для цього астрономи вивчають тривалий час величезні обсяги даних, які отримують телескопи під час огляду космосу. Тому вчені виявили лише невелику частину всіх наднових, які вибухають у Всесвіті.

Наднові типу Ia відбуваються, коли вибухають такі зірки, як білі карлики. Вони є залишками не дуже масивних зірок. Такий тип наднових особливо важливий для астрономів, адже їх можна використовувати для вимірювання розширення Всесвіту.

За словами вчених, використання ШІ під час пошуку та класифікації наднових значно прискорює та спрощує дослідження таких космічних вибухів. Адже їхнє вивчення допомагає краще зрозуміти життєві цикли зірок, а також походження хімічних елементів, які створюють наднові, таких як вуглець, залізо та золото.

BTSbot, кажуть учені, багато в чому скорочує роль людини в опрацюванні даних і в такий спосіб можна виявити набагато більше наднових за коротший час.

Фокус уже писав про те, що вчені створили вперше тривимірну модель екзотичної наднової.

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