Символічне поховання чи ритуал серійних вбивць: що відомо про "ліліпутські" труни

"Ліліпутські" труни вже не одне століття бентежать вчених та любителів таємниць. Ці артефакти обросли безліччю теорій, деякі з яких є вкрай моторошними.

Неподалік від Единбурга, Шотландія, 1836 року група молодих хлопців натрапила на дивовижну знахідку. На схилах Артурс-Сіт, древньої вулканічної гори, вони знайшли 17 крихітних дерев'яних трун, кожна з яких мала менш як 10 сантиметрів в довжину, пише IFLScience.

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Усередині цих мініатюрних трун лежали ще незвичайніші знахідки: маленькі дерев'яні фігурки, старанно одягнені в ретельно зшитий одяг, датований 1830 роком. Існування та призначення цих загадкових артефактів продовжує спантеличувати істориків та дослідників майже два століття потому.

"Ліліпутські" труни, як їх часто називають, залишаються вічною загадкою. Чим можна пояснити їхнє створення? Протягом багатьох років експерти пропонували різні теорії, щоб пролити світло на цю загадкову знахідку, і ось деякі з найпоширеніших з них.

Чаклунство

Дехто припускає зв'язок з чаклунством, зважаючи на химерну історію пагорба. Однак об'єкти, що використовувалися для чаклунства, зазвичай призначалися для знищення, щоб усунути їхні цілі. Турбота і повага, що простежуються у створенні цих статуеток, вказують на іншу мету.

Символічні поховання

Інша теорія припускає, що труни та їхній вміст представляють символічні поховання — звичай, коли опудала використовувалися для вшанування тих, хто помер далеко від дому. Хоча це припущення є інтригуючим, немає конкретних доказів того, що така практика коли-небудь спостерігалася в Шотландії. Крім того, ідентичні риси фігурок роблять малоймовірним, що вони представляють конкретних людей.

Безумство однієї людини

В анонімному листі з "Единбурзьких вечірніх новин" у 1836 році висловлено припущення, що труни можуть бути результатом "психічної аберації" однієї людини. У місті з'явився глухонімий чоловік, який, як повідомлялося, був "божевільним", що викликало місцеві припущення, що він міг бути відповідальним за труни.

Цю теорію підтверджувало те, що він з'явився у місті в "схвильованому стані", що могло бути спричинене виявленням його кладовища.

Захоронення мандрагори

У 1976 році доктор Вальтер Хавемік пов'язав труни з вірою в надприродні властивості кореня мандрагори. У деяких віруваннях коріння мандрагори клали в мініатюрні труни як символ добрих духів, що приносять удачу. Хавемік припустив, проте без доказів, що труни міг сховати якийсь купець, щоб у майбутньому продати.

Ритуал серійних вбивць

Можливо, найбільш сенсаційна теорія пропонує зв'язок із серійними вбивцями 19-го століття, Вільямом Берком і Вільямом Хейром. Ці двоє злочинців, відомі вбивствами у Вест-Порті, відповідальні за 16 вбивств між 1827 і 1828 роками, передавали тіла жертв студентам-медикам.

Теорія припускає, що труни були для увічнення пам'яті їхніх жертв. Однак ця ідея має свої недоліки, наприклад, той факт, що всі фігурки одягнені як чоловіки, хоча 12 з жертв були жінками.

Попри численні теорії, походження "ліліпутських" трун залишаються оповитими таємницею. Експерти та дослідники б'ються над цією загадкою вже майже два століття, але остаточного пояснення так і не знайшли.

Таємниця мініатюрних трун: XVII століття

Сьогодні ці знамениті артефакти виставлені в Національному музеї Шотландії, де вони продовжують вражати уяву відвідувачів, нагадуючи нам, що історія все ще зберігає свої таємниці, чекаючи на допитливі уми, щоб розгадати їх. Таємниця триває, нагадуючи нам про здатність історії дивувати і загадувати.

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