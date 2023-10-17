Несподіване відкриття в центрі Чумацького Шляху: виявлено об'єкти, які не повинні тут існувати (фото)

Учені виявили, що біля надмасивної чорної діри з'являються нові зірки, хоча теорії говорять, що це неможливо.

Астрономи змогли пояснити загадку, яка не давала спокою вченим уже багато років. Річ у тім, що в околицях надмасивної чорної діри було виявлено зоряне скупчення під назвою IRS13, в якому існують дуже молоді зірки. Але регіон космосу біля чорної діри, згідно з теоріями, не сприяє тому, щоб зірки тут могли формуватися. За допомогою даних, отриманих космічним телескопом Вебб, астрономи з'ясували, що тут відбувається і чому ці зірки з'явилися так близько до надмасивної чорної діри. Результати дослідження були опубліковані в журналі The Astronomical Journal, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Ще 20 років тому астрономи виявили зоряне скупчення, назване IRS13, розташоване дуже близько до надмасивної чорної діри в центрі Чумацького Шляху. 10 років тому вчені з'ясували, що в цьому скупченні існують зірки, яким лише 100 тисяч років. Для порівняння, нашому Сонцю 4,6 млрд років. Тобто це дуже молоді зірки.

Але вони не можуть формуватися в такій близькості до чорної діри тому, що цьому, згідно з теоріями, мають завадити сильна гравітація чорної діри і не менш сильне випромінювання, яке виходить з її акреційного диска, де кружляє матерія, яку вона поглинає.

Зоряні скупчення поруч із чорною дірою в центрі Чумацького Шляху Фото: NASA

Але автори нового дослідження провели спостереження за ядром нашої галактики за допомогою космічного телескопа Вебб і знову підтвердили, що дуже молоді зірки тут все ж таки формуються, хоча цього не повинно відбуватися.

Провівши ретельний аналіз зоряного оскоплення і несподівано молодих зірок, астрономи з'ясували, яким чином вони могли тут з'явитися. За словами вчених, уперше було підтверджено реальне існування дуже молодих зірок у дуже несприятливому для їхньої появи місці. Також уперше астрономи виявили, що поруч із чорною дірою в центрі нашої галактики окрім наявних гарячих молодих зірок відбувається формування нових зірок.

Учені дійшли висновку, що деякі зірки в зоряному скупченні насправді з'явилися не поруч із чорною дірою. Їхнє формування відбулося, коли зоряне скупчення знаходилося далі від ядра галактики. Але потім відбулося переміщення цього скупчення ближче до надмасивної чорної діри, яка притягнула його до себе своєю найсильнішою гравітацією. Через це з'явилася ударна хвиля під час проходження зоряного уламкового скупчення крізь міжзоряне середовище, і це спричинило процес формування нових зірок.

Також учені виявили ознаки існування різних хімічних елементів у ядрі галактики біля зоряного уламка IRS13, які є свідченням відносно недавньої появи нових зірок. Вчені збираються використовувати телескоп Вебб для подальших спостережень за центром Чумацького Шляху, щоб знайти ще більше доказів своїй гіпотезі.

Фокус уже писав про те, що телескоп Хаббл зробив знімок космічного "пуголовка" в червоному "морі" туманності. На новому зображенні туманності Душа видно газовий кокон, де з'являються нові зірки.