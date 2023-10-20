Доісторична "балтійська мафія": вчені виявили, що бурштином торгували ще 5 000 років тому

У доісторичні часи бурштин не був предметом першої необхідності для повсякденного життя, але він вважався предметом розкоші, який високо цінували за красу.

Уявіть, що ви досліджуєте доісторичний ринок і натрапляєте на унікальний скарб — шматочок бурштину. Цю скам'янілу смолу, схожу на блискучий золотистий самоцвіт, у давнину високо цінували за красу та рідкість. Люди використовували її для виготовлення ювелірних прикрас та декоративних предметів, і нею часто торгували на далекі відстані, пише Phys.org.

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Нещодавнє дослідження, проведене групою дослідників з Гранадський та Кембриджського університетів у співпраці з урядом Каталонії, виявило несподіваний поворот в історії бурштину на Піренейському півострові.

Команда на чолі з викладачем UGR Мерседесом Мурільйо-Баррозо зробила чудове відкриття. Вони знайшли найдавніші шматки балтійського бурштину на Піренейському півострові. Це відкриття відсуває хронологію появи цього матеріалу в регіоні більш ніж на 1 000 років назад, показуючи, що його імпортували понад 5 000 років тому.

У доісторичні часи бурштин не був предметом першої необхідності для повсякденного життя, але він вважався предметом розкоші, який високо цінували за красу. Люди використовували його для виготовлення прикрас, а торгівля велася через розгалужену мережу, створену в ті давні часи. Торгівля була не лише обміном товарів, але й способом побудови соціальних стосунків.

Іноді, особливо в несприятливих умовах, наявність торговельних мереж означає наявність мережі взаємопідтримки, водночас вони можуть також породжувати соціальну нерівність і відносини залежності, особливо якщо не всі члени громади мають рівний доступ або якщо предмети, якими обмінюються, нерівноцінні.

Завдяки роботі археологів ми вже знали, що сицилійський бурштин почав надходити на Піренейський півострів з 4 тисячоліття до н. е. середземноморськими торговими шляхами. Однак вважалося, що балтійський бурштин, найкращий у світі для виготовлення ювелірних прикрас, не потрапляв на півострів до 2-го тисячоліття до н. е., поки він витіснив інші види бурштину, такі як півострівний або сицилійський.

Але нещодавні дослідження перевернули це переконання. Використовуючи передові методи, такі як інфрачервона спектроскопія, яка діє як відбиток пальця для бурштину, команда проаналізувала балтійську бурштинову намистину, знайдену на місці Кова-дель-Фраре, датована приблизно 3634-3363 роками до нашої ери.

Їхні висновки підтверджують, що балтійський бурштин був присутній на північному сході Піренейського півострова вже в період неоліту, під час значного переходу та культурних змін.

"Оскільки з доісторичних часів не збереглося жодних письмових документів, єдиний спосіб вивчати людську діяльність — це археологічні знахідки. Для вивчення транспортування та обміну матеріалами ми використовуємо дуже точні аналітичні методи, такі як інфрачервона спектроскопія, які дають нам своєрідні відбитки пальців покладів бурштину та об'єктів", — каже Мерседес Мурільйо-Баррозо.

Отже, що ж такого особливого в балтійському бурштині?

Балтійський регіон є домом для, можливо, найкращого бурштину у світі для використання в ювелірних виробах. Він мав великий попит у Римі, а зараз підтримує цілу галузь, наприклад, у Польщі. Тепер ми знаємо, що він почав надходити до Іберії ще в 4 тисячолітті до нашої ери й поступово витіснив півострівний та сицилійський бурштин.

"Ця знахідка, безсумнівно, має важливі наслідки для нашого розуміння ранніх мереж обміну екзотичними матеріалами та їхнього впливу на соціальні структури", — пояснює професор Кембриджського університету Маркос Мартінон-Торрес (Marcos Martinón-Torres).

Це наче віднайти коштовність у пісках часу, маленький скарб, який змінює уявлення про наших давніх предків та їхні зв'язки з далекими землями.

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