Залізо з неба: вчені виявили, що древні єгиптяни розуміли природу падіння метеоритів

Ймовірно, стародавні єгиптяни могли знати, що існує зв'язок між залізом і метеоритами. На це вказують не тільки виявлені артефакти з метеоритного заліза, а й ієрогліфи.

У гробниці Тутанхамона було знайдено дивовижний артефакт — кинджал, виготовлений із метеоритного заліза. Вчені використали метод портативної рентгенівської флуоресцентної спектрометрії, щоб дослідити кинджал, і виявили, що його склад дуже близький до складу залізних метеоритів, пише IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Деякі експерти вважають, що це міг бути подарунок від царя Мітанні Аменхотепу III, дідусеві Тутанхамона й кинджал передавався з покоління в покоління. Проте, залишається питання: чи знали древні єгиптяни, що залізо може потрапляти на Землю разом з метеоритами?

Щоб відповісти на це питання, дослідники звернулися до ієрогліфічних текстів, які прикрашали давньоєгипетські гробниці і храми. Виявляється, за часів 19-ї династії, а це близько 1295 року до нашої ери, з'явилося нове ієрогліфічне слово для позначення заліза. Це слово було "bi-A-n-pt", що перекладається як "залізо з неба".

Наукова співробітниця відділу фізичних наук у Відкритому університеті, Діана Джонсон пояснила: "Чому це нове слово з’явилося саме в такій формі в цей час, невідомо, але пізніше воно було застосоване до всього металевого заліза. Очевидним поясненням раптової появи цього слова було б велике падіння метеорита або великий метеоритний дощ".

Ще більш ранні згадки, що пов'язують залізо з небом, можна знайти в "Текстах пірамід". Ці тексти написані на стінах пірамід, побудованих 4100-4400 років тому. "Написи представляють небо як залізну чашу, що містить воду, шматочки якої можуть впасти на Землю у вигляді метеоритів або дощу" — розповіла єгиптологиня Вікторія Альманса-Віллаторо. У цих стародавніх текстах залізо і небо майже взаємозамінні, є навіть уривки, що описують померлих, які пливуть крізь залізо, і необхідність розбити залізний бар'єр, щоб досягти неба.

Існують навіть тонші натяки на те, що стародавні єгиптяни розуміли зв'язок між метеоритами і небом. Той самий ієрогліф, що використовувався для позначення заліза, також використовувався як класифікатор для слів "матка" і "вода".

"Те, що спочатку можна було б відкинути як випадкові, нерелевантні асоціації "ненаукових" розумів, що описують метали, жінок і воду, виявляється побічним продуктом науково правильної інтерпретації походження метеоритного заліза", – додала Альманса-Вілларо. "У Єгипті 4400 років тому слово "залізо" могло означати просто небо, тому що єгиптяни знали, що залізо було частиною неба".

Сьогодні падіння великих метеоритів все ще відносно рідкісне явище, тож виникають питання, чи могли древні єгиптяни спостерігати щось схоже. Однак це не є неможливим: у Південному Єгипті могла статися подія на кшталт падіння метеорита Гебель-Каміль, яке відбулося протягом останніх 5 000 років. Це могло бути безпосереднім спостереженням, яке зміцнило їхню віру в залізо з неба.

Той факт, що стародавні єгиптяни мали слово "залізо з неба" і описували небо як таке, що містить залізо і воду, свідчить про напрочуд точне розуміння метеоритів та їхнього походження.

Це відкриття також нагадує нам, що стародавні культури мали глибокий зв'язок зі світом природи і космосом. Це свідчення їхньої допитливості та здатності спостерігати й осмислювати навколишній світ.

Раніше Фокус писав про те, що вчені показали лице фараона Рамсеса II перед смертю і в розквіті сил.

А також ми розповідали про фаюмські портрети віком 2 тисячі років. В Амстердамі почалася виставка портретів муміфікованих людей, які знайшли в місті Фаюм.