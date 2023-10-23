100 днів на Місяці. NASA показало, як місяцехід VIPER долає місячну смугу перешкод (відео)

Учені успішно завершили чергове випробування місяцеходу, який шукатиме воду на Місяці.

NASA оприлюднило нове відео, на якому зафіксовано частину наземних випробувань місяцеходу VIPER. Апарат успішно подолав смугу перешкод на імітації пересіченої місячної поверхні. Цей місяцехід буде виконувати протягом 100 днів на супутнику Землі важливі завдання з пошуку ресурсів, необхідних для постійної присутності людей на Місяці, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У листопаді 2024 року на південний полюс Місяця, а саме в кратер Нобіле діаметром 80 км, вирушить новий місяцехід NASA під назвою VIPER. Він повинен буде провести тут 100 днів. Головне завдання місяцеходу полягає в складанні характеристик місячного середовища, щоб вчені могли вибрати правильне місце для посадки астронавтів місії Artemis.

Кратер Нобіле на Місяці Фото: NASA

NASA планує створити постійну базу на південному полюсі нашого супутника і місяцехід має визначити найкращі місця, де астронавти зможуть добувати воду з водяного льоду та інші ресурси. Також за допомогою місяцеходу VIPER вчені хочуть дізнатися, як вода та інші леткі сполуки взагалі потрапили на Місяць і як деяким із них вдалося зберегтися в місячному ґрунті протягом мільярдів років.

Вчені з NASA провели черговий етап випробувань прототипу місяцеходу на імітації пересіченої місячної місцевості, щоб перевірити, як апарат справлятиметься з подоланням таких перешкод на своєму шляху, як велике каміння, круті схили і невеликі кратери.

За словами вчених, випробування пройшло успішно і прототип місяцеходу впорався з поставленими завданнями і зміг проїхати по пересіченій місцевості без проблем. Науковці задоволені результатом, адже маневреність місяцеходу дасть йому змогу виконати всі дослідження, незважаючи на наявність великої кількості перешкод на його шляху, які очікують VIPER на Місяці.

Прототип місяцеходу VIPER успішно подолав смугу перешкод на імітації пересіченої місячної поверхні Фото: NASA

Також вчені провели випробування четвертого й останнього інструменту, яким було обладнано прототип місяцеходу. Цей науковий інструмент називається TRIDENT і являє собою ударний бур. Тобто цей бур під час обертання, коли він заглиблюється в поверхню, створює ударні рухи. Таким чином місяцехід зможе не тільки пробурити поверхню Місяця, а й роздрібнити тверду гірську породу в один і той самий час. За допомогою цього інструменту VIPER зможе робити "дірки" в поверхні Місяця глибиною до 1 метра для проведення аналізу місцевого ґрунту.

Головне завдання місяцеходу полягає в складанні характеристик місячного середовища, щоб вчені могли вибрати правильне місце для посадки астронавтів місії Artemis Фото: NASA

Під час буріння місяцехід зможе виміряти щільність і міцність місячного ґрунту, а також вимірювати рівень температури під поверхнею Місяця.

Як уже писав Фокус, індійський місяцехід місії "Чандраян-3", який вже завершив свою роботу, виявив багато корисних хімічних елементів у ґрунті на Місяці, зокрема сірку. Вчені вважають, що сірку можна буде використовувати для створення дуже міцного бетону, з якого можна будувати різні споруди на Місяці.

Також Фокус писав про те, що, як показує недавнє дослідження, пил на Місяці також можна використовувати для будівництва, наприклад, твердих доріг.

Що ж стосується хімічних елементів, то Фокус уже писав про те, як вони з'явилися у Всесвіті і яким чином триває в космосі їхнє створення і зараз.