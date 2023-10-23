Учені виявили надшвидкі викиди енергії в глибокому космосі: їхня природа невідома

Дослідникам вдалося з'ясувати, що загадкові радіоімпульси можуть існувати набагато менше часу, ніж передбачалося.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nature Astronomy, астрономи виявили новий різновид такого загадкового космічного явища, як швидкі радіосплески. Це надшвидкі ШРС, які існують лише десять мільйонних часток секунди. Раніше вчені знаходили тільки більш тривалі викиди енергії з глибокого космосу, пише ScienceAlert.

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Швидкі радіосплески (ШРС) являють собою яскравий і надзвичайно нетривалий викид радіовипромінювання, під час якого виділяється така сама кількість енергії за частки секунди, скільки випускає Сонце за кілька днів. Більшість ШРС з'являється лише один раз, але є ті, які повторюються. Їх уперше виявили лише 16 років тому.

Це одні з найзагадковіших радіосигналів у Всесвіті, які здебільшого приходять до нас з-за меж нашої галактики. Вчені точно не знають, що приводить у дію ці високоенергетичні явища, які тривають лише частки секунди, але деякі теорії припускають, що вони можуть бути пов'язані з магнетарами — нейтронними зірками з найсильнішим магнітним полем у Всесвіті. На сьогоднішній день вчені змогли зафіксувати появу понад тисячі ШРС, і з них тільки 25 є повторюваними швидкими радіосплесками.

Швидкі радіосплески являють собою яскравий і надзвичайно нетривалий викид радіовипромінювання Фото: wikipedia

Вчені вважали, що ШРС можуть існувати всього тисячні частки секунди, але нове дослідження показало, що насправді вони можуть існувати всього мільйонні частки секунди. Це відкриття було зроблено в рамках вивчення п'яти годин даних спостережень за відомим ШРС, виявленим у 2012 році, під назвою FRB 20121102A. Тільки торік астрономи з'ясували, то цей ШРС був першим відомим повторюваним швидким радіосплеском. Джерело цього радіовипромінювання розташоване на відстані в 3 млрд світлових років від нас.

Автори дослідження використали перші 30 хвилин даних і розділили кожну секунду на 500 тисяч окремих зображень. Після цього вони використовували ШІ для обробки отриманих результатів. У підсумку було виявлено одразу 8 надшвидких радіосплесків, які існували всього десять мільйонних часток секунди, тобто 0,0000001 секунди.

Таким чином вчені дійшли висновку, що існує новий тип ШРС, і що вони з'являються набагато частіше і з більшим розмаїттям, ніж передбачалося раніше. Це впливає на розуміння природи цих загадкових явищ.

Але залишається без відповіді питання, як з'являються такі надшвидкі радіосплески, хоча подальші спостереження, як вважають вчені, можуть прояснити ситуацію. Однак існує дуже мало даних спостережень за БРВ, які можна було б розділити на сотні тисяч зображень на секунду.

Детальніше про те, що собою являють ШРС, згідно з сучасними дослідженнями, Фокус уже писав.

Також Фокус писав про результати недавнього дослідження, в якому вчені шукали джерело походження ШРС.