Вірусне прокляття. Найпопулярніший банан у світі може зникнути: що йому загрожує

Дослідники побоюються, що незабаром людство може позбутися цих настільки улюблених багатьма фруктів.

Щорічно в усьому світі люди з'їдають близько 100 мільярдів бананів, при цьому більшість із них належать до сорту Кавендиш. Тепер учені вважають, що в найближчому майбутньому ми можемо повністю втратити цей сорт, пише Science Alert.

Вчені відзначають, що нинішня ситуація зовсім не нова, подібне вже відбувалося з іншим популярним сортом бананів під назвою Грос Мішель. Ще в першій половині минулого століття цей сорт був основним експортним бананом у світі, але сьогодні його навряд чи хтось згадає. Що ж за прокляття переслідує найпопулярніші сорти бананів у світі?

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Річ у тім, що банани Кавендиш можуть повністю зникнути з лиця Землі через грибкове захворювання. Деяким вченим вдалося генетично модифікувати плоди, щоб вони були стійкішими до хвороб, проте не всі впевнені, що це спрацює. Низка дослідників наполягають, що найкращим розв'язанням цієї проблеми стане перегляд виробництво бананів загалом — припускають, що фермерам слід зосередитися на вирощуванні одразу кількох сортів фруктів.

Зазначимо, що у світі існує понад 1000 різних сортів бананів, проте близько 47% з'їдених людиною бананів припадає саме на сорт Кавендиш (Musa acuminata). Науковці зазначають, що ці фрукти домінують на світовому ринку з низки причин, зокрема:

через стійкість до деяких основних хвороб;

тривалого терміну зберігання;

високої врожайності.

Однак сьогодні найпопулярніші банани у світі стали жертвами грибка, що отримав назву Панамська хвороба (Фузаріозне в'янення) тропічної раси 4 — інфекція TR4. Ця інфекція бере свій початок у корінні дерева, а потім поширюється — зрештою рослина втрачає здатність поглинати воду і проводити фотосинтез, після чого помирає.

За словами професора і керівника програми бананової біотехнології в Технологічному університеті Квінсленду Джеймса Дейла, подібна ситуація сталася з сортом бананів Грос Мішель. Тоді рослини були атаковані попередником TR4, названим тропічною расою 1. Напад обрушився на бананові плантації 1876 року, а вже до 1950-х повністю винищив сорт.

У результаті виробникам довелося шукати нового фаворита, яким згодом став сорт Кавендиш, оскільки він був стійкий до TR1. За словами Дейла, новий штам TR4 дослідники виявили 1997 року в Австралії. До 2015 року хвороба значно поширилася і досягла Квінсленду — найбільшого штату Австралії з виробництва бананів. Сьогодні грибок уже можна зустріти в Індії, Китаї, на Близькому Сході та в Африці, а зовсім недавно вірус досяг Південної Америки.

У результаті деякі дослідники вважають, що банани Кавендиш спіткає та сама доля, що і Грос Мішель. Утім, на думку Дейла, хвороба розвивається повільно, а отже, у людства є в запасі щонайменше 10 років, перш ніж наслідки стануть радикальними та винищення цілого сорту буде вже не зупинити.

Наразі деякі вчені зосередилися над розробкою бананів Кавендиш, які змогли б протистояти TR4 або іншій стійкій заміні. Наприклад, Дейл і його колеги розробили генетично модифікований сорт Кавендиша під назвою QCAV-4, який, за їхніми словами, має високу стійкість до TR4.

Водночас дослідники з Кембриджа працюють над створенням "щеплення", яке допоможе захистити цілий сорт бананів від загибелі. Група вчених із Тайванського науково-дослідного інституту бананів намагається використати для порятунку бананів форму природного відбору.

Таким чином Дейл припускає, що найближчими роками вчені зможуть знайти спосіб захистити найпопулярніші банани у світі. Утім, деякі дослідники припускають, що це не буде ефективним у довгостроковій перспективі. Натомість вони пропонують виробникам по всьому світу зосередитися на вирощуванні одразу кількох сортів бананів — таким чином надалі можна буде уникнути економічної кризи через зникнення того чи іншого сорту.

Раніше Фокус писав про те, що вчені створили "супербанан", який допоможе врятувати мільйони життів.