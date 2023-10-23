Маленькі та надщільні: зіткнення двох мертвих зірок знищить усе живе на Землі (відео)

Хоча подібна подія відбувається дуже рідко, вчені вирішили з'ясувати, як вона позначиться на нашій планеті.

Автори нового дослідження, опублікованого на сервері препринтів arXiv, з'ясували, що смертельну небезпеку для нашої планети несуть потужні вибухи після зіткнення двох нейтронних зірок. Це залишки померлих масивних зірок, які являють собою надщільні сфери з нейтронів діаметром від 10 до 40 км. Якщо дві такі зірки перебувають у подвійній системі, то може статися зіткнення, внаслідок чого станеться вибух кілоновій, який сильніший за вибух наднової, коли помирає масивна зірка, пише ScienceAlert.

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На сьогоднішній день вченим відомі лише кілька вибухів кілонових і жоден з них не зареєстрований у нашій галактиці. У Чумацькому Шляху взагалі відомо про існування лише 10 подвійних зоряних систем, що складаються з нейтронних зірок, які мають зіткнутися. Проте автори нового дослідження вирішили з'ясувати, що станеться, якщо вибух кілонової трапиться десь поруч із нашою планетою.

Коли стикаються дві нейтронні зірки, відбувається викид їхньої речовини в космос, яка огортає місце вибуху. При цьому виділяється потужний потік космічного випромінювання, гамма-випромінювання і рентгенівського випромінювання.

Учені з'ясували, що, якщо вибух станеться на відстані в 300 світлових років від нас, то вплив гамма-випромінювання буде відчутним, але не настільки небезпечним. Якщо ж вибух станеться на відстані в 13 світлових років від нас, то гамма-випромінювання знищить озон у стратосфері Землі. Але цей шар відновиться через приблизно 4 роки.

Більш смертоносним вважається рентгенівське випромінювання, і якщо Земля буде перебувати на шляху цього випромінювання, і воно виникне на відстані в 16 світлових років від нас, то це також призведе до знищення озонового шару, хоча він також відновиться за кілька років.

Коли стикаються дві нейтронні зірки, відбувається викид їхньої речовини в космос, яка огортає місце вибуху. При цьому виділяється потужний потік космічного випромінювання, гамма-випромінювання і рентгенівського випромінювання Фото: wikipedia

Найбільшу загрозу для Землі становлять космічні промені, що виходять із залишку кілонової. Це випромінювання знищить весь озоновий шар, а також сильно зруйнує атомсоферу, і на Землі буде надзвичайно високий рівень радіації, який збережеться протягом тисяч років. Таким чином це призведе до повного вимирання всіх живих істот на планеті. Але для цього Земля має перебувати на шляху проходження космічного випромінювання, і водночас воно має з'явитися не далі, ніж за 35 світлових років від нас.

Найбільшу загрозу для Землі становлять космічні промені, що виходять із залишку кілонової Фото: Земля

З огляду на той факт, що поруч із Землею у вищевказаному діапазоні відстаней не виявлено двох нейтронних зірок на порозі загибелі, це означає, що боятися нам поки що не варто масового вимирання. Вчені вважають, що зараз потрібно більше боятися випромінювання Сонця, на якому іноді відбуваються дуже потужні викиди енергії і плазми, що призводить до появи сильних геомагнітних бур на Землі. Ці викиди також негативно впливають на нашу атмосферу, що може зрештою в майбутньому призвести до її пошкодження. На другому місці своєрідного п'єдесталу загроз для Землі перебувають астероїди, які потенційно можуть впасти на планету і також спричинити масове вимирання.

За словами вчених, якби на відстані в 300 світлових років від нас вибухнула кілонова, то це, найімовірніше, призвело б до припинення роботи всіх технологічних пристроїв на Землі. При цьому залишок кілонової був би настільки яскравим, що його було б видно із Землі неозброєним оком протягом місяця.

Фокус уже писав про те, що астрономи виявили надшвидкі викиди енергії в глибокому космосі. Дослідникам вдалося з'ясувати, що загадкові радіоімпульси можуть існувати набагато менше часу, ніж передбачалося.