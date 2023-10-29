Що подавали до столу в епоху палеоліту: яку їжу насправді їли печерні люди

Ідея про те, що наші предки їли виключно сире м'ясо або траву, докорінно хибна. Раціон первісних людей вирізнявся різноманітністю й поживністю.

Дослідження показують, що люди епохи палеоліту — печерні люди, які жили між 2,5 млн і 10 тис. років до нашої ери — харчувалися досить різноманітно. Палеонтолог із Університету Арканзасу Пітер Унгар водночас наголошує, що так звана палеодієта, яка стала такою популярною серед наших сучасників, є просто вигадкою.

Річ у тім, що в епоху палеоліту не могло існувати жодних "дієт", оскільки раціон наших предків повністю залежав від доступності тієї чи іншої їжі. Тому не існує конкретної дієти, яку можна було б назвати палеодієтою.

"У раціоні наших предків не існувало якогось фіксованого співвідношення м'яса та рослин", — каже дослідник.

Тому також неможливо точно сказати, що печерні люди їли переважно м'ясо або здебільшого рослини.

Для того, щоб визначити, що ж насправді їли печерні люди, вчені аналізують залишки їжі на зубах доісторичних людей і на їхніх інструментах. Раніше вчені припускали, що неандертальці вимерли через свій раціон, який базувався на м'ясі, а це призвело до нестачі поживних речовин. Але пізніше знайдені фрагменти зубів неандертальців розповіли зовсім іншу історію. Аналіз показав, що неандертальці, як і ранні Homo Sapiens, харчувалися досить різноманітно. До їхнього раціону входили рослини, включно з продуктами з високою та низькою енергетичною та харчовою цінністю.

Коли овочі були маленькими: рослини, які їли первісні люди

Дієта деяких видів печерних людей на три чверті складалася з трави й осоки Фото: ScienceAlert

У кам'яному столітті овочі були набагато меншого розміру, ніж ми звикли їх бачити. Відомо, що багато рослин на той час уже виробляли смачні плоди, щоб привернути увагу тварин, які, зі свого боку, поширювали насіння на більші території.

Але в овочів такої потреби не було, тому їхні плоди залишалися менш їстівними. Лише в період палеоліту люди почали вирощувати овочі, намагаючись зробити так, щоб плоди ставали більшими та смачнішими. У цей час помідорів, картоплі та моркви було вкрай мало, кукурудза була твердою, горох потрібно було очищати й запікати, огірки та салат були колючими, а морська капуста — жорсткою та гіркою.

Потреба змушувала людей раннього кам'яного віку вживати в їжу деякі зовсім незвичайні рослини. Наприклад, у дослідженні з журналу Journal of Human Evolution ідеться про те, що наші пращури їли листя трави та пагони папороті. Навесні люди кам'яного віку могли харчуватися стеблами та молодими пагонами рогозу.

За даними Scientific American, деякі види печерних людей, такі як Парантроп Бойса (Paranthropus boisei), мали дієту, яка на три чверті складалася з трави й осоки. В іншій статті з PNAS ідеться про те, що печерні люди могли харчуватися їстівним корінням осоки, яке містить поживні речовини та називається бульбоцибулинами.

Попкорн епохи палеоліту: які квіти вживали в їжу печерні люди

У збережених зубах гомінінів епохи палеоліту знаходять багато залишків рослин Фото: Depositphotos

Коли йдеться про поїдання квітів, потрібно розуміти, що в їжу може йти не тільки квітуча частина рослини. Їстівними можуть бути квітки, бутони, стебла, листя й кореневища. Корінні зуби деяких гомінінів були занадто плоскими, щоб вони могли вживати в їжу жорсткішу їжу. Отже, багатьом гомінідам до палеоліту доводилося харчуватися м'якими частинами рослин, наприклад, молодими пагонами, бруньками та квітами.

У пізніші періоди палеоліту предки людей отримали зуби з вираженішими гребенями, що дало змогу харчуватися різноманітніше.

У збережених зубах гомінінів епохи палеоліту було знайдено багато залишків рослин. Тепер ми знаємо, що печерні люди любили їсти такі квіти як біле латаття, жовте латаття, квіти арлекіна та цибулини бабіану.

Дослідники зазначають, що квіти, бутони та листя латаття можна їсти як у сирому, так і приготованому вигляді, а його корінь зазвичай варять або смажать. Насіння латаття можна просмажити, отримавши віддалену подобу попкрону.

Майже картопля в мундирі: як первісні люди готували бульби та коріння рослин

Учені вважають, що печерні люди вперше почали їсти бульби 100 тис. років тому в Африці Фото: камыши

Голодні печерні люди в період палеоліту їли не тільки ті частини рослин, які бачили над землею, вони заглядали в пошуках їжі і в саму землю. Там вони знаходили частини рослин, де зберігаються поживні речовини. До таких частин належать бульби, кореневища, цибулини або бульбоцибулини.

Сучасним прикладом бульб є картопля, яку вперше почали вирощувати інки вже після періоду палеоліту, з 8000 до 5000 року до н.е. Але в період палеоліту найзатребуванішими бульбами було коріння латаття. Учені вважають, що стародавні люди також перетирали на борошно коріння рогозу, а потім готували солодкий хліб.

Учені вважають, що печерні люди вперше почали їсти бульби 100 тис. років тому в Африці, в період палеоліту. Живильне коріння рослин стало чудовим джерелом крохмалю та глюкози, які були вкрай необхідні для більшої енергії та розвитку мозку.

Палеобіологиня Аманда Генрі зазначає, що деякі бульби токсичні, якщо їх вживати в сирому вигляді. Тому вміння розводити вогонь дуже допомогло нашим предкам і дало змогу готувати більшу кількість бульб. Наприклад, люди палеоліту варили деякі бульби, часто для того, щоб їх було легше чистити.

Зерна: коли люди навчилися робити борошно

Винахід кам'яних інструментів для подрібнення зерна став новим поштовхом у первісній кулінарії Фото: The New Yorker

Зерно (сире та приготоване) було вагомою частиною дієти печерних людей. Близько 40 тис. років тому неандертальці, які жили в печерах Іраку та Бельгії, вживали в їжу зерна рослин – "родичів" сучасних пшениці та ячменю. Наприклад, мисливці-збирачі, які жили близько 10 тис. років тому вздовж річки Дунай, якщо овес.

Археологиня Емануела Крістіані каже, що створення кам'яних інструментів для подрібнення зерна дало новий поштовх для приготування зерна. Найбільш ранні свідчення перемелювання зерен на борошно датуються 30 тис. років тому.

Фрукти: які ласощі були доступні первісним людям

На території сучасного Китаю стародавні люди ласували апельсинами Фото: pexels.com

Нещодавнє дослідження показало, що розмір, колір і запах фруктів кардинально змінилися, щоб привабити птахів і тварин. Найперші свідчення того, що птахи допомагали розносити насіння рослин, належать до ранньокрейдяного періоду, це близько 120 млн років тому.

Учені виявили в зубах гомінінів залишки фініків. На території сучасного Казахстану 30 тис. років тому люди їли солодкі яблука, на півночі Ізраїлю близько 780 тис. років тому їли інжир, оливки, сливи та груші. На території сучасного Китаю стародавні люди ласували апельсинами, а в Європі — солодкими ягодами.

Багато плодів епохи палеоліту за формою нагадували сучасні, але були меншими й не такими солодкими, як сьогоднішні. Не варто забувати, що саме люди попрацювали над наданням сучасним фруктам бажаніших властивостей.

Насіння та горіхи, які їли печерні люди

Печерні люди вживали в їжу водяні каштани, мигдаль і горіхи горгони Фото: Getty Images

У дослідженні з журналу Smithsonian Magazine ідеться, що печерні люди вживали в їжу водяні каштани, мигдаль і горіхи горгони. Також люди палеоліту їли насіння будяка, яке є джерелом олії та крохмалю, якщо його смажити на багатті. Насіння водяних лілій також містило деяку кількість крохмалю.

Деякі палеолітичні археологічні пам'ятки навіть містять залишки обвугленого насіння та горіхів. Учені не виключають, що воно могло бути випадково кинуте у вогонь, але, можливо, печерні люди справді готували насіння та горіхи.

Наприклад, люди вздовж річки Дунай близько 10 тис. років тому їли жолуді. Відомо, що сирі жолуді дуже гіркі, але стають їстівними, якщо з них вивести всі дубильні речовини шляхом кип'ятіння або замочування у воді. Потім їх можна підсмажити або перемолоти на жолудеве борошно.

Насіння трав також було частиною дієти стародавніх людей. Одне з досліджень показало, що неандертальці їли насіння урохлоа або брахіарії. Також були в зубах печерних людей виявлені рідкісні желатизовані крохмалі, а це означає, що деякі гомініни готували насіння трав. Але така практика, судячи з усього, не набула широкого поширення.

М'ясо: як його готували люди, які жили в печерах

Удосконалені мисливські інструменти забезпечили нашим предкам кращий доступ до м'яса Фото: Pexels

Деякі дослідники стверджують, що якби палеодієта існувала насправді, вона б складалася всього на 3% з продуктів тваринного походження. "Ймовірно, кількість м'яса в раціоні зростала з плином часу і в міру еволюції людського роду", — каже Пітер Унгер із Університету Арканзасу.

Ученим відомо, що печерні люди епохи палеоліту відмовилися від вживання м'яса в сирому вигляді. Також поліпшені мисливські інструменти забезпечили нашим предкам кращий доступ до м'яса. Наприклад, найраніший зі знайдених наконечників стріли датується 71 тис. років тому — його виявили в Південній Африці.

Полювання стало ще простішим із винаходом метальних списів, що сталося 17 тис. років тому в Європі.

Палеолітичні неандертальці харчувалися переважно дорослими тваринами середнього та великого розміру. Дослідники знаходили свідчення того, що печерні люди їли вовків, ведмедів і кішок. В Ізраїлі в меню був слонячий мозок, а залишки зубів інших показали, що наші предки їли бізонів, сибірських козлів, печерних гієн, лисиць.

Але неандертальці полювали не тільки на велику дичину. В їхньому раціоні також були дрібні ссавці, птахи, риба та морепродукти.

Риба та морепродукти: улов епохи неоліту

Печерні люди почали їсти рибу, щойно навчилися її ловити Фото: Daily Mail

Цей вид їжі переважав серед населення, що жило в прибережних регіонах. Наприклад, базовою їжею були молюски, тому що їх легко добути на мілководді.

Але зловити рибу було куди складніше, ніж зібрати молюсків. Попри це, археологи знайшли в південноафриканській печері кістки риби, вік якої становив від 50 тис. до 140 тис. років. Логічно припустити, що печерні люди почали їсти рибу, щойно навчилися її ловити.

Згідно з даними журналу Nature, найдавніші рибальські гачки були виготовлені нашими предками 40 тис. років тому в Східному Тиморі. Там стародавні люди здебільшого харчувалися тунцем, але також у меню були й акули, скати.

Рибальські гачки з морських равликів знайшли в печері на японському острові Окінава, їхній вік — близько 23 тис. років. Ба більше, рибні рештки на Окінаві також містили сліди вогню, а це вказує на те, що стародавні люди готували рибу на багатті.

У Кореї кам'яні грузила, які були створені 29 тис. років тому, свідчать про те, що стародавні люди рибалили за допомогою сіток. Після того, як палеолітичні гомініни навчилися техніки в'язання, вони змогли використовувати сітки для лову ще більшої кількості риби.

Комахи: важливе джерело білка

Печерні люди не гребували й комахами Фото: Vijin Varghese/Shutterstock

У нещодавньому дослідженні, опублікованому в журналі Discover Magazine, ідеться про те, що печерні люди не гребували й комахами. Існує кілька переконливих свідчень того, що комахи були досить значущим джерелом білка для людей у період палеоліту.

Комах було легше зловити, ніж, наприклад, диких тварин. Також варто наголосити, що майже всі наші еволюційні родичі-примати вживають у їжу жуків, термітів, мурашок, бджіл, ос, цвіркунів, сарану й метеликів.

Дослідження показують, що з'їдені комахи забезпечують більше калорій і поживних речовин, ніж рівноцінна кількість з'їдених фруктів або листя.

До цього висновку дійшли навіть ті печерні люди, які, по суті, не були людиноподібними. Наприклад, Парантроп масивний (Australopithecusrobustus) любив їсти термітів і навіть створив інструмент для копання мурашників близько 4 млн років тому.

Мед і бджоли в наскельних малюнках

Інструменти віком 2,5 млн років, які знайшли в Ефіопії, чудово підходять для відкривання вуликів Фото: Freepik

У дослідженні з журналу Smithsonian Magazine антропологиня-дієтологиня Алісса Кріттенден каже, що наскельні малюнки, створені близько 40 тис. років тому, зображують збір меду. Близько 25 тис. років тому були створені картини, які зображують збір меду, але вже за допомогою драбини й обкурювання бджіл. Враховуючи, що до середини палеоліту люди вже використовували вогонь, обкурювання вуликів могло початися набагато раніше.

За словами Кріттенден, навіть наші двоюрідні брати-примати, як-от орангутанги, горили та шимпанзе, використовують палиці для збору меду з вуликів. Як тільки печерні люди змогли використовувати знаряддя, стало набагато простіше та швидше зламувати вулики. Наприклад, інструменти віком 2,5 млн років, які знайшли в Ефіопії, прекрасно підходять для відкривання вуликів.

Бобові: перші рослини, які стали вирощувати гомініни

Раціон справжнього палеоліту безумовно включав бобові Фото: бобы

Сучасна модна палеодієта виключає бобові, такі як квасолю та сочевицю. Але насправді раціон в епоху палеоліту безумовно включав бобові — коли печерні люди їх знаходили. Річ у тім, що бобові дуже поживні та багаті на білок, тому вони були чудовою заміною м'яса в палеолітичній дієті.

У зубних бляшках неандертальців учені виявили докази того, що печерні люди справді їли бобові. Наші предки вживали як горох, так і нут. Наприклад, горох був частиною повсякденного раціону мисливців-збирачів у Європі, коли завершувався останній льодовиковий період.

Ба більше, бобові були настільки важливі для печерних людей, що нут, сочевиця, горох і горошок чоткоподібний стали першими рослинами, які почали вирощувати гомініни.

Гриби: їстівні чи неїстівні?

Мікрозалишки спор грибів було знайдено на зубах у печері в Кантабрії Фото: Getty Images

На суші гриби з'явилися набагато раніше, ніж рослини. Тому стародавні люди перевіряли гриби на їстівність ще задовго до палеоліту. Проте перший доказ наявності грибів у раціоні людини було отримано із залишків зубів, що належали одному з наших предків, який жив 12-18 тис. років тому.

Мікрозалишки спор грибів було знайдено на зубах у печері в Кантабрії, що в Іспанії.

На зубах цього предка також були знайдені залишки пилку рослин і м'яса. Учені припускають, що ця людина їла підберезники з губчастим капелюшком, а також різновид зябрового гриба.

За матеріалами Mashed.