Більше не Долина Смерті. Перший шторм за 84 роки перетворив пекельну пустелю на райський оазис (фото)

Ураган Гіларі наринув на долину неймовірну кількість опадів, у результаті колись сухі яри перетворилися на бурхливі потоки.

Каліфорнійська Долина Смерті є найспекотнішим місцем у світі, а також найпосушливішим у Північній Америці. Так було раніше, але в серпні 2023 року тут випав річний об'єм дощу, внаслідок чого дороги було зруйновано, а посушливі яри перетворилися на бурхливі потоки, пише Daily Mail.

У результаті горезвісну Долину Смерті довелося закрити для відвідувачів на цілих два місяці, що стало "найтривалішим за всю історію парку". Цього тижня Долина Смерті знову відкрилася для відвідувачів, але тепер це місце навряд чи можна назвати "пекельною пустелею", насправді тепер воно більше нагадує "райську пустелю".

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Дослідники зазначають, що ураган Гіларі, який нахлинув на національний парк у серпні 2023 року, виверг на територію парку неймовірні 5,6 сантиметра дощу. У результаті смертоносний ландшафт вельми змінився: навколо панує водний світ із болотними птахами, які спокійно харчуються на молодих озерах.

Так Долина Смерті мала вигляд у 2022 році Фото: Getty Images

За словами доглядачів парку, день, коли ураган Гіларі обрушився на це місце, став "найбільш дощовим" в історії Долини Смерті. Причому такі рясні дощі в цьому районі мають набагато більший вплив, оскільки земля тут просто не може вбирати воду, як це відбувається в місцях з великим трав'яним покривом.

Науковці зазначають, що багаті ґрунти справді могли б впоратися з таким обсягом води, однак кам'янисті ґрунти Долини Смерті та круті гори просто скидають її донизу, внаслідок чого утворюються нові озера.

Так Долина Смерті виглядає сьогодні Фото: Getty Images

Басейн Бедуотер являє собою найнижчу точку Північної Америки, розташовану на висоті майже 86 метрів нижче рівня моря. Тепер тут розташовується озеро площею майже кілька квадратних кілометрів. Співробітники Долини Смерті також розповідають, що територія парку всіяна польовими квітами. У липні 1913 року вчені зафіксували тут рекордно високу температуру в 56,6 градуса за Цельсієм, при цьому в останні два літа температура тут не досягала рекордної, але трималася вище 54,4 градуса за Цельсієм.

За словами співробітників парку, чисте і сухе повітря, а також рідкісний рослинний покрив дозволяють сонячному світлу нагрівати поверхню пустелі? Тепло виходить назад від скель, а потім утримується в глибинах долини. У результаті ці маси прогрітого повітря постійно переміщаються долиною, створюючи екстремально високі температури.

Мескитові плоскі піщані дюни тепер є домівкою для дрібного озера в найбільш посушливому місці Америки Фото: Twitter

Зазначимо, що ураган Гіларі став першим тропічним штормом, що зійшов на Південну Каліфорнію за останні 84 роки. У результаті близько 25 мільйонів людей опинилися в зоні ризику повені, вітру зі швидкістю 233 км/год і дощем до 25 сантиметрів. Зазначимо, що минулого року парк також постраждав від іншого шторму, а тому очікується, що відновлювальні роботи триватимуть ще кілька місяців.

Раніше Фокус писав про найгарячіше місце на Землі: вчені з'ясували, що це не Долина Смерті.