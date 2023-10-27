Учені реконструювали виверження вулкана 1650 року: розкрито таємницю народженого ним цунамі

Дослідникам знадобилося 373 роки, щоб нарешті розгадати таємницю виверження підводного вулкана Коломбо, а потім цунамі.

Відомо, що виверження вулканів здатні спричиняти цунамі, що завдають серйозної шкоди інфраструктурі та прибережним громадам. Одна з таких подій сталася 1650 року — йдеться про виверження підводного вулкана Коломбо, що породило потужне цунамі, яке пошкодило прилеглі острови в Егейському морі, пише Teche Explorist.

Останні майже 400 років учені намагалися розгадати таємницю вулканічних цунамі, що виникають після вивержень. Однак, оскільки відбирати зразки і фотографувати підводні вулкани складно, основні механізми виникнення цунамі були поставлені під сумнів. На щастя, з розвитком технологій вчені все ж змогли розгадати цю таємницю.

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Під час дослідження вчені з Центру океанічних досліджень імені Гельмгольца GEOMAR у Кілі використовували передові технології візуалізації. У результаті команді під керівництвом доктора Єнса Карстенса вдалося вивчити підводний вулкан Коломбо і відтворити історичну подію, що сталася 373 роки тому. Результати дослідження показують, що масштабне стихійне лихо може бути пояснене лише зсувом ґрунту і вибуховим виверженням.

Наприкінці літа 1650 року жителі грецького острова Санторіні помітили, що колір води змінився і вона почала закипати. Підводний вулкан, що вийшов із моря за 7 кілометрів на північний схід від острова, викидав блискуче каміння. Небо заволокли клуби диму, всюди було видно полум'я і блискавки.

У той момент вода різко відступила від берега, проте через кілька миттєвостей виверглася, обрушившись на берег 20-метровими хвилями. На відстані понад 100 кілометрів стався гучний вибух, унаслідок якого пемза та попіл упали на прилеглі острови та вбили кількох людей смертоносною хмарою отруйного газу.

Ці розрізи сейсмічного тому показують геологічні структури, що фіксують історію кратера Фото: Karstens

За словами Карстенса, ці дані відомі зі звітів, які були зібрані й опубліковані французьким вулканологом у 19-му столітті. У своєму новому дослідженні команда зосередилася на розумінні того, як саме виникло цунамі і чому вулкан вибухнув настільки сильно.

У роботі вчені використовували методи 3D-сейсміки. У результаті їм вдалося створити тривимірне зображення кратера вулкана, який нині перебуває на 18 метрах нижче поверхні океану. Таким чином їм вдалося вивчити внутрішню частину вулкана Коломбо.

3D-зображення показують, що кратер вулкана сягав у глибину близько 500 метрів, а його діаметр становив 2,5 кілометра, на що вказує потужний вибух. Сейсмічні профілі також показали, що один із флангів конуса був значно пошкоджений.

За словами співавтора дослідження доктора Гарета Кратчлі, далі вони з колегами застосували детективний підхід, порівнявши різні механізми, здатні викликати цунамі, з історичними свідченнями очевидців. У результаті команда дійшла висновку, що цунамі може бути пояснено лише поєднанням зсуву ґрунту і подальшого виверження вулкана.

Далі вчені об'єднали 3D-сейсмічні дані з комп'ютерним моделюванням і змогли реконструювати, наскільки високими були хвилі, якби їх було спричинено одним лише вибухом. Модель передбачала, що висота хвилі не мала б перевищувати 6 метрів, однак це суперечило свідченням очевидців. Таким чином учені дійшли висновку, що виникнення цунамі не було зумовлене лише виверженням, і це був зсув ґрунту — це підтвердила і комп'ютерна модель.

До речі, вчені також вважають, що щось схоже могло статися під час виверження підводного вулкана Хунга Тонга 2022 року, чий вулканічний кратер має схожу форму з кратером вулкана Коломбо.

Раніше Фокус писав про те, що підводний вулкан Тонга викликав найсильнішу грозу в історії.