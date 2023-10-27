Тут могло бути життя. Мільярди років тому Венера мала ключову особливість Землі (фото)

На Венері в далекому минулому відбувалася тектоніка плит, як і на ранній Землі, вважають учені.

Нове дослідження, опубліковане в журналі Nature Astronomy, доводить, що на найспекотнішій планеті Сонячної системи в далекому минулому відбувалася тектоніка плит. Цей процес міг би зробити Венеру більш гостинною для появи і розвитку життя, пише The New York Times.

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Наразі Венера взагалі не схожа на Землю і їх об'єднує лише те, що обидві планети є кам'янистими. Друга планета від Сонця є найспекотнішим світом Сонячної системи, де температура становить 460 градусів Цельсія, а в атмосфері плавають хмари із сірчаної кислоти.

Але автори нового дослідження вважають, що на ранньому етапі своєї історії на Венері могла бути ключова особливість нашої планети, тобто тут відбувалася тектоніка плит, що призводила до змін зовнішньої частини кори планети. Рух літосферних плит є критично важливим процесом для появи та розвитку життя, а тому Венера могла бути раніше більш гостинною планетою.

На Венері в далекому минулому відбувалася тектоніка плит, як і на ранній Землі, вважають учені Фото: NASA

Учені вважають, що тектоніка плит на Венері відбувалася приблизно в той самий час, що й на ранній Землі, близько 4,5 — 3,5 млрд років тому. Так ця планета могла бути більш схожою на Землю. Зокрема, хімічні реакції, що виникли внаслідок тектоніки плит, могли прибрати більшу частину вуглекислого газу, який сьогодні робить Венеру такою пекельною планетою.

Нове дослідження підтверджує наявні теорії про те, що Венера в далекому минулому була більш прохолодною планетою, де на поверхні існувала вода в рідкому вигляді. Виходячи з цього, мільярди років тому на Венері могло процвітати мікробне життя.

Основою нового дослідження стало вивчення не поверхні, а атмосфери Венери, зокрема такого її компонента, як азот. Коли формуються кам'янисті планети азот накопичується в мінералах. Але під час вивержень вулканів мінерали плавляться і тоді азот може потрапити в атмосферу, де й залишається. За словами вчених, азот є хорошим діагностичним інструментом для розуміння тектонічної історії планети.

Учені створили комп'ютерне моделювання, де використовувалися два типи тектонічних моделей. Однією моделлю була так звана застійна кришка, коли зовнішня кора планети складається з твердої нерухомої оболонки. Більша частина газів у такому разі залишається під оболонкою.

Учені вважають, що тектоніка плит на Венері відбувалася приблизно в той самий час, що й на ранній Землі, приблизно 4,5 — 3,5 млрд років тому Фото: space.com

Друга модель враховувала тектоніку плит. На Землі під час рухів плит у місці де вони стикаються відбувається 80% вулканічних процесів. Зрештою це призводить до викиду в атмосферу великої кількості газів.

Якби Венера завжди мала нерухому оболонку кори, як це є зараз, то, згідно з моделюванням, рівень спостережуваного азоту в атмосфері планети був би набагато нижчим.

Автори дослідження вважають, що на Венері спочатку відбувалася активна тектоніка плит із викидом великої кількості вуглекислого газу й азоту, а потім кора планети зімкнулася і жодних рухів плит більше не відбувалося.

Водночас інші вчені вважають результати нового дослідження цікавими, але не остаточними, адже вони засновані на моделюванні. Тож майбутні місії NASA та Європейського космічного агентства можуть допомогти підтвердити або спростувати отримані результати.

Як уже писав Фокус, вчені вперше виявили незвичайне полярне сяйво на Урані. Астрономи вперше змогли побачити інфрачервоне полярне сяйво на сьомій планеті від Сонця.