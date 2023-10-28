Коли і де наздожене смерть. Учені розповіли, як багато людей можуть померти уві сні

Більшість із нас замислюються про те, як і коли розпрощаються з життям, тепер дослідники розповіли, наскільки великими є шанси заснути й не прокинутися.

Людське життя швидкоплинне, а тому замислюватися про те, як ми можемо померти й коли, — цілком звична справа. Дослідження показують, що деякі люди турбуються про смерть уві сні і тепер вчені розповіли, чому це відбувається і кого може спіткати така доля, пише IFLScience.

На щастя для більшості, якщо у вас немає певного захворювання, ймовірність того, що ви заснете і не прокинетеся, відносно невелика. За словами вчених, існує низка причин, через які людина може померти уві сні, але зазвичай вони пов'язані з трьома найважливішими людськими органами.

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Консультант із респіраторної медицини в лікарнях Ноттінгемського університету NHS Trust, доктор Мілінд Совані вважає, що смерть уві сні пов'язана з трьома ключовими органами:

серцем;

легенями;

мозком.

Коли людина спить, у неї менше шансів реагувати на сигнали, які вказують на те, що з цими органами щось не так. Наприклад, за словами кардіолога Джека Флаєра, якщо у людини у свідомості відбудеться 10-секундна зупинка серця, вона. Ймовірно, знепритомніє, впаде і приверне увагу оточення звуком падіння. Водночас уві сні ви просто не можете реагувати на подібні симптоми, а тому така подія залишиться непоміченою.

Серце

За словами медичного директора Центру серцевого ритму Сідарс-Синай Суміта Чу, найпоширеніша причина смерті уві сні пов'язана з серцем — близько 90% усіх смертей уві сні припадає саме на раптову зупинку серця (SCA).

Вчені зазначають, що найвищий ризик SCA спостерігається у людей з:

ішемічною хворобою серця;

збільшеним серцем;

нерегулярним серцебиттям.

Під час SCA серце людини раптово перестає битися, що призводить до припинення припливу крові до основних органів, а також може бути летальним без надання негайної медичної допомоги. Статистика показує, що в більшості випадків, смерть від раптової зупинки серця відбувається в період з 22 до 6 ранку, причому в цей час найбільше вразливі жінки.

Дихальні шляхи

Обструктивне апное уві сні (СОАС) також може відігравати роль у смерті під час сну. Статистика свідчить про те, що ймовірність смерті між 24 і 6 годинами ранку у людей із СОАС більш ніж у 2,5 раза вища, ніж у людей без цього захворювання.

Зазначимо, що СОАС характеризується звуженням м'язів дихальних шляхів і може на короткий час може зупинити дихання людини. У результаті виникає нестача кисню, частота серцевих скорочень підвищується, як і кров'яний тиск. Усе це підвищує ризик смерті уві сні.

Водночас Чу зазначає, що сам по собі СОАС рідко є причиною нічної смерті. Найчастіше він посилює інше захворювання, наприклад, проблеми з серцем.

Мозок

Епілепсія є поширеним захворюванням, що вражає мозок людини, за якого в людини виникають повторювані напади. На жаль, не всі напади вдається контролювати за допомогою ліків, а тому основною причиною смерті уві сні для деяких людей також є несподівана смерть від епілепсії (SUDEP). Зазначимо, що причини SUDEP досі не зовсім зрозумілі, проте результати деяких досліджень свідчать, що сон здатний збільшити ризик виникнення нападів.

За словами Чу, інсульт також може бути причиною раптової нічної смерті. Статистика свідчить про те, що близько чверті всіх інсультів відбуваються під час сну. Крім того, такі стани як СОАС можуть підвищувати цей ризик. Як правило, причиною смерті стає тромб або розрив кровоносної судини, які блокують приплив крові до мозку.

Як уникнути смерті уві сні

Людям із захворюваннями, описаними вище, слід звернутися до лікаря для аналізу таких чинників, як спосіб життя і сімейний аналіз. За словами Чу, що стосується інших, ризик смерті уві сні насправді не такий вже й великий.

Щоб знизити ризик раптової смерті уві сні, медики радять:

стежити за здоров'ям;

достатньо спати;

займатися спортом;

правильно харчуватися.

Раніше Фокус писав про те, що вчені навчилися повертати до життя мозок, який помер дві години тому.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.