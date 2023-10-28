Рухався в напрямку мозку. У 23-річного хлопця молочний зуб виріс у несподіваному місці (фото)

Медики не відразу зрозуміли, чим пояснюються скарги пацієнта на постійну закладеність носа і відчуття наявності стороннього предмета.

Як правило, молочні корені поступово розсмоктуються до 5-6 років, а зуби, що залишилися без надійного кріплення, легко і безболісно випадають. Уже через кілька днів на цьому місці з'являється верхівка постійного зуба. Загалом же процес випадіння молочних зубів у людини займає кілька років і зазвичай повністю завершується до 14 років. Але часом все може піти не за планом, про це на своїй сторінці у Facebook написав київський ЛОР-хірург вищої категорії, кандидат медичних наук Олександр Васильєв.

Дивовижний випадок стався з 23-річним киянином, який звернувся по медичну допомогу. Молодий чоловік скаржився на постійну закладеність носа, а також повідомляв про відчуття присутності стороннього предмета в носовій порожнині. Київські медики провели необхідні дослідження і за допомогою КТ їм вдалося виявити затемнення.

Дослідження показало наявність великого поліпа в носовій порожнині Фото: Facebook

Під час подальшого дослідження медики виявили в носовій порожнині пацієнта великий поліп, розміром з волоський горіх. Хірургічним шляхом хірурги видалили поліп, проте найдивовижніше на них чекало згодом, коли вони розрізали його — виявилося, що всередині знаходився молочний зуб.

За словами Васильєва, загалом операція з видалення поліпа тривала трохи більше ніж годину. Наразі пацієнта виписали з лікарні, він проходить реабілітацію вдома. Київські медики зазначають, що хоч би яким дивним не здавалося місце розташування молочного зуба, часом таке трапляється.

Річ у тім, що деякі молочні зуби ростуть не в ротовій порожнині, а в напрямку верхньощелепної пазухи, тобто рухаються вгору.

Операція з видалення поліпа тривала близько години Фото: Facebook

Раніше Фокус писав про те, чому у доісторичних людей такі білі й рівні зуби.