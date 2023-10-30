Довжиною 570 світлових років. Струмінь плазми з величезної чорної діри кидає виклик існуючим теоріям

Астрономи спостерігали за викривленим релятивістським струменем, який виривається з чорної діри майже зі швидкістю світла.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nature Astronomy, астрономи вперше отримали зображення внутрішньої частини блазара з найвищою роздільною здатністю. Таким чином їм вдалося вперше спостерігати в таких деталях внутрішню структуру релятивістського струменя. Нове спостереження кидає виклик існуючим теоріям, які пояснюють як з'являються ці струмені та еволюціонують з часом, пише Space.

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Астрономи за допомогою радіотелескопів провели спостереження за блазаром під назвою 3C 279. Блазари являють собою різновид квазарів, тобто дуже яскравих активних ядер галактик, у центрі яких знаходиться надмасивна чорна діра. Такі активні ядра галактик, які затьмарюють собою світло всіх зірок у галактиці, отримують яскравість завдяки швидкому живленню навколишньою речовиною чорної діри.

Лише 10% активних ядер галактик випускають релятивістський струмінь, тобто струмінь плазми, який виривається з акреційного диска, що оточує чорну діру, де накопичується речовина, яку вона поглинає. Якщо такий струмінь спрямований у бік Землі, то цей об'єкт називається блазар.

Лише 10% активних ядер галактик випускають релятивістський струмінь, тобто струмінь плазми, що виривається з чорної діри, що оточує чорну діру, з аккреційного диска Фото: NASA

Під час спостереження за блазаром 3C 279 астрономи вперше з високою деталізацією змогли отримати дані про сам релятивістський струмінь, а також про надмасивну чорну діру в центрі блазара.

Науковці з'ясували, що струмінь має довжину 570 світлових років, виривається в космос майже зі швидкістю світла і складається щонайменше з двох ниток плазми. Також дослідження показало, що цей струмінь не є прямим і однорідним, а має викривлену структуру під впливом чорної діри.

Учені вважають, що завдяки новим спостереженням доведеться переглянути теорії про те, як формуються релятивістські струмені всередині блазарів, адже вперше вдалося побачити початок самого струменя.

За словами астрономів, також доведеться змінити розуміння ролі магнітних полів у формуванні таких струменів із плазми, що вириваються з активних ядер галактик. Як показали результати спостережень, тут існує спіральне магнітне поле, яке впливає на формування струменя. Саме воно створює напрямок його руху.

Вчені кажуть, що ще багато чого потрібно дізнатися, як про самі блазари, так і про їхні струмені з плазми, також потрібно створити точніші моделі процесу поглинання чорними дірами навколишньої речовини.

За словами вчених, виявлені нитки з плазми в струмені можуть бути пов'язані з найскладнішими процесами, які відбуваються дуже близько до чорної діри і створюють цей струмінь.

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