Blue Origin показала макет посадкового модуля на Місяць: він втратив своє "обличчя" (фото)

Новітній макет корабля Blue Moon Mark 1 не має нічого спільного з його початковим дизайном.

Компанія Джеффа Безоса Blue Origin щойно представила макет свого місячного корабля для космічної агенції NASA, який не має майже нічого спільного з початковим дизайном, пише Futurism.

Яскравий дизайн майбутнього корабля, який може вирушити на Місяць, компанія представила ще у 2019 році. Нещодавно ж адміністратор NASA Білл Нельсон і глава Blue Origin Джефф Безос представили новітній макет корабля Blue Moon Mark 1. Конструкція має зовсім інакший і більш бляклий вигляд, ніж початковий план корабля.

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Ба більше, нові знімки показують лише макет, який не полетить у космос, і досі незрозуміло, який вигляд матиме кінцевий продукт з огляду на зміни, які вже внесені в його зовнішній вигляд.

Так спочатку виглядав макет посадкового модуля. Фото: Blue Origin

Ентузіасти в соціальних мережах уже назвали новий макет "жахливим", який не має нічого спільного з першим варіантом модуля Blue Moon, представленим 2019 року. Попри розчарування широких мас, мабуть, перші варіанти модуля не влаштували NASA.

Ще у 2021 році космічне агентство відмовилося від послуг Blue Origin і уклало контракт зі SpaceX Ілона Маска, щоб створити посадковий модуль для майбутньої місії на Місяць. Це не тільки посіяло ворожнечу між двома мільярдерами, Безос також спробував судитися з NASA.

Незважаючи на це, через цілих 18 місяців космічне агентство США підписало з Blue Origin "втішний" контракт на створення другого місячного спускного апарата. У NASA тоді заявили, що додавання другого партнера посилить конкуренцію, знизить витрати платників податків, а також забезпечить регулярну частоту висадок на Місяць у майбутньому.

Звичайно, на компанію Джеффа Безоса чекає ще довгий шлях від макета до справжнього космічного корабля. Можливо, за цей час він зазнає ще багато змін, щоправда, користувачі соцмереж сходяться на думці, що початковий дизайн явно був успішнішим.

Нагадаємо, майбутню базу на Місяці хочуть живити від сонячних панелей, створених на місці. NASA уклало контракт на 35 млн доларів з Blue Origin для розробки нової технології створення сонячних панелей.