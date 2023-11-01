Зазирнути у священну книгу давніх єгиптян: Музей Ґетті показав фрагменти "Книги мертвих" (фото)

"Книга мертвих", попри свою назву, не була звичайною книгою, а скоріше збіркою з близько 200 ритуальних заклинань і молитов, що надають інструкції для померлих про те, як орієнтуватися в потойбічному світі.

У XIX столітті британський колекціонер сер Томас Філліпс поставив собі за мету володіти всіма книгами світу. Він придбав величезну колекцію з 60 000 документів і 50 000 друкованих книг, зокрема 19 стародавніх фрагментів, відомих як "Книга мертвих", пише The New York Times.

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Його нащадки потроху виставляли на аукціони його приватну бібліотеку. Наприкінці 1970-х років ці фрагменти опинилися у володінні Ганса П. Крауса, нью-йоркського книготорговця. У 1983 році Краус і його дружина Ханні щедро подарували ці безцінні реліквії Музею Дж. Пола Ґетті в Лос-Анджелесі, де вони залишалися захованими у сховищі понад 40 років. Але тепер, 1 листопада 2023 року, Музей Ґетті вперше відкриває сім з цих стародавніх скарбів для публіки на виставці, яка триватиме до 29 січня.

Деталь з папірусу Анхесенасета Фото: The J. Paul Getty Museum

"Книга мертвих", попри свою назву, не була звичайною книгою, а скоріше збіркою з близько 200 ритуальних заклинань і молитов, що надають інструкції для померлих про те, як орієнтуватися в потойбічному світі. Кожен примірник був унікальним, на відміну від наших сьогоднішніх стандартних страхових полісів. Ці заклинання були схожі на надприродну "страховку для подорожей", покликану захистити і підтримати померлого під час його мандрівки потойбічним світом.

Всупереч назві книги, стародавні єгиптяни зосереджувалися більше на житті, ніж на потойбічному світі, оскільки середня тривалість їхнього життя становила лише близько 35 років. "Книга мертвих" слугувала засобом полегшити їхні смертні тривоги та контролювати свою долю. Спочатку її називали "Книгою приходу з дня на день", що показувало ідею появи на світ.

Лляна поховальна обгортка Петосіріса, сина Тетосіріса, з заклинаннями з "Книги мертвих" Фото: The J. Paul Getty Museum

Ці тексти, складені та вдосконалені протягом тисячоліть, слугували дороговказом для душ померлих, допомагаючи їм орієнтуватися у підступному потойбічному світі, лабіринті, сповненому перешкод. Кожне заклинання розв'язувало конкретні проблеми, з якими міг зіткнутися померлий.

Наприклад, заклинання 33 захищало від змій, а заклинання 43 запобігало обезголовленню. Книга також містила ілюстрації богів і чудовиськ, таких як Анубіс і Амміт, щоб направляти і захищати душі.

Кінцевою метою для померлих було досягти царства богів, раю, що нагадував Єгипет, який вони залишили позаду. Тут вони допомагали богам, обробляючи землю і забезпечуючи безперервний цикл оновлення та відродження. Померлий приєднувався до бога сонця Ра, коли той плив по небу, зливався з Осірісом, богом потойбічного світу, і отримував регенераційні сили.

Деталь Папірусу Пашерашахета Фото: The J. Paul Getty Museum

Володіння "Книгою мертвих" обмежувалося елітою, включаючи знать, жерців і придворних, які могли дозволити собі виготовлення заклинань зі згадуванням їхніх імен на замовлення. На виставці в музею представлені сувої, що належали жінкам, на ім'я Асет і Анхесенасет, які служили жрицями в храмі. Крім того, на виставці представлений найстаріший у колекції сувій папірусу, що належав Вебеннесре, із заклинанням 149.

На виставці також представлені три лляні смужки з заклинаннями, якими обгортали муміфіковані тіла під час бальзамування, встановлюючи більш особистий зв'язок між померлим і "Книгою мертвих".

Однією з родзинок виставки є зображення Зали Суду, де серце померлого зважують на терезах правди і справедливості. Якщо серце легше, вони переходять до іншого світу, якщо важче — на них чекає друга, тривала смерть.

"Книга мертвих" пропонує захопливий погляд на вірування і практики стародавніх єгиптян та слугує свідченням їхнього незмінного захоплення життям і потойбічним світом. Виставка Ґетті дозволяє відвідувачам побачити ці стародавні реліквії з перших рук, проливаючи світло на забуту частину великої колекції старожитностей музею.

Це рідкісна можливість доторкнутися до стародавньої цивілізації та дослідити містичну подорож, в яку вірили люди, що прагнули подолати межу між життям і смертю.

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