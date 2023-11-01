На найбільшому океанічному супутнику Юпітера виявили органічні речовини: що знайшли

Згідно з даними, отриманими космічним апаратом "Юнона", на поверхні Ганімеда знаходяться мінеральні солі та органічні сполуки.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nature Astronomy, космічний апарат "Юнона" виявив на найбільшому супутнику Юпітера Ганімеді мінеральні солі та органічні сполуки. Результати цих спостережень допоможуть ученим краще зрозуміти походження Ганімеда і склад його підземного океану, пише Forbes.

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Ганімед є найбільшим супутником Юпітера і є унікальним об'єктом для вивчення астрономами. Маючи діаметр 5268 км, Ганімед є дев'ятим за величиною об'єктом у Сонячній системі, він більший за Меркурій і карликову планету Плутон.

У Ганімеда є атмосфера, магнітне поле і підземний океан під крижаною оболонкою супутника. У цьому океані, глибиною до 160 км, може бути навіть більше води, ніж у всіх океанах Землі. Два роки тому астрономи виявили на поверхні Ганімеда лід, який перетворюється на водяну пару і відлітає в космос. А минулого року вчені з'ясували, що дуже нерівна поверхня супутника Юпітера могла виникнути внаслідок зіткнення з масивним об'єктом завширшки 150 км.

Попередні спостереження за Ганімедом натякали на те, що на його поверхні можуть перебувати мінеральні солі та органічні речовини, але тільки спостереження "Юнони" підтвердили ці здогадки вчених. Результати нового дослідження засновані на даних, зібраних апаратом NASA під час прольоту Ганімеда в червні 2021 року на висоті 1046 км над поверхнею супутника Юпітера.

У Ганімеда є атмосфера, магнітне поле і підземний океан під крижаною оболонкою супутника Фото: NASA

За словами вчених, найбільше солей і органічних речовин виявлено в темних і яскравих регіонах супутника, які захищені магнітним полем. Вчені вважають, що це залишки води з підземного океану, яка потрапила на поверхню холодного світу. До речі, Ганімед є єдиним супутником у Сонячній системі, який має магнітне поле.

Космічний апарат "Юнона" періодично пролітає повз деякі супутники Юпітера, під час вивчення самої планети. Наприклад, нещодавно, як уже писав Фокус, зонд NASA пролетів дуже близько до вулканічного супутника Юпітера Іо і зробив приголомшливі знімки.

Також зараз на шляху до супутників Юпітера перебуває космічний апарат JUICE вартістю 1,7 млрд доларів, який вийде на орбіту навколо Ганімеда наприкінці 2034 року. У цьому разі JUICE стане першим зондом, який обертатиметься навколо супутника іншої планети.

Перед тим, як вийти на орбіту навколо Ганімеда, JUICE здійснить два обльоти супутника Юпітера Європа і 21 обліт ще одного супутника під назвою Каллісто. Вчені вважають, що за допомогою вивчення Ганімеда можна краще зрозуміти природу найдальших супутників і карликових планет Сонячної системи.

Як уже писав Фокус, зараз космічний апарат NASA "Люсі" прямує вивчати троянські астероїди Юпітера і вже майже першої мети своєї місії.