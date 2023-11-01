Не варто випускати з уваги. Вчені з'ясували, що гігієна неочевидних місць вкрай важлива для нас

Провівши нове дослідження, вчені з'ясували, що такі місця, як ділянка пупка, місця за вухами і між пальцями ніг, потребують ретельнішої гігієни, інакше там можуть розвинутися небезпечні захворювання.

Недавнє дослідження, проведене Інститутом обчислювальної біології Університету Джорджа Вашингтона, підтвердило поширене "правило бабусі" щодо ретельного миття тіла. Дослідження було спрямоване на вивчення розподілу мікробіома шкіри, під яким розуміють мікроорганізми, що мешкають на шкірі людини, пише IFLScience.

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Дослідницька група під керівництвом Кіта Крендалла, директора Інституту обчислювальної біології, вивчила відмінності в мікробних співтовариствах між ділянками шкіри, які часто миються, та ділянками, які часто ігнорують, як-от за вухами, пупком і між пальцями ніг. Крендалл згадав пораду своєї бабусі ретельно очищати такі неочевидні ділянки тіла і припустив, що вони можуть мати різний бактеріальний склад через непостійне миття.

Для дослідження 129 учасників, включно з аспірантами та студентами, надали зразки шкіри з литок, передпліч, за вухами, між пальцями ніг і в ділянці пупка. Потім учені порівняли мікробну різноманітність між ділянками, які зазвичай очищають, і запущеними ділянками.

Отримані результати підтвердили початкову гіпотезу. На ділянках, які миють частіше, мікробіом був багатшим і різноманітнішим, що свідчить про більш здорове мікробне середовище. У дослідженні наголошується, що "ділянки сухої шкіри, такі як передпліччя та ікри, мають відмінний мікробний склад порівняно з сальними (за вухами) і вологими ділянками (пупок і між пальцями ніг)". Примітно, що ці мікробні відмінності були характерні для різних статей, вікових та етнічних груп. Дослідження також показало, що стійкість шкірних бактерій може залежати від регіону і людини.

Крендалл наголосив на важливості збалансованого мікробіома шкіри. Порушення мікробного балансу може призвести до таких захворювань шкіри, як екзема або акне. Хоча зв'язок між здоров'ям мікробіома і загальним станом здоров'я людини залишається предметом подальшого вивчення, дане дослідження дає змогу зрозуміти, що являє собою здоровий мікробіом шкіри в дорослих і наскільки важлива ретельна гігієна.

Раніше Фокус писав про те, що недостатня гігієна порожнини рота зменшує розмір мозку. Дослідники виявили, що погана гігієна порожнини рота загрожує зменшенням обсягу мозку і зменшує розумові здібності.

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