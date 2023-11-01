Давня традиція корінних народів Америки чи модний тренд: чому люди й досі спалюють шавлію

Якщо ви проводите багато часу в "оздоровчих" колах TikTok, то може здатися, що шавлія з'явилася нізвідки й стала модною. Однак спалювання шавлії сягає корінням корінних американських народів, які традиційно використовували її для очищення від негативної енергії.

Останнім часом спалювання шавлії набуло популярності серед некорінних груп, що викликало дискусії про культурне привласнення. Зважаючи на весь цей ажіотаж, природно поцікавитися, що таке обкурювання шавлією, звідки воно походить, чи має воно реальні переваги й чи варто взагалі його практикувати, пише IFLScience.

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Спалювання шавлії

Шавлія — це ароматна трава, яка має довгу історію використання у різних сферах. Стародавні єгиптяни використовували її для лікування недуг, а її цілющі властивості високо цінують вже понад 4 000 років.

Спалювання шавлії полягає у спалюванні сушеної шавлії або інших рослин і використанні диму, що утворюється, для очищення людей, предметів або приміщень. Процес часто включає розміщення висушених рослин над розпеченим вугіллям або на землі. Людина, яка робить обкурювання, пропускає дим над своїм тілом, починаючи з голови і рухаючись вниз, щоб очиститися і зцілитися.

Ця практика популярна і сьогодні, причому різні корінні племена мають свої власні ритуали і використовують різні сорти шавлії залежно від регіону.

Чому люди спалюють шавлію

Традиційно спалювання шавлії використовують для того, щоб привернути позитив у своє життя і з'єднатися зі своїм духом. Його можна використовувати, коли почуваєшся пригніченим, наляканим або навіть щасливим, як спосіб відчути себе повноцінним і цілісним.

Вважається, що окрім духовного значення, спалювання шавлії також має різні практичні переваги. Дехто стверджує, що воно очищає повітря, покращує сон, підвищує настрій, зменшує стрес і посилює когнітивні функції. Крім того, шавлія може сприяти уважності, відлякувати комах і полегшувати менструальні болі.

Наука про спалювання шавлії

Попри великий ентузіазм навколо спалювання шавлії, наукові дослідження його переваг все ще перебувають на ранніх стадіях. Деякі з них вказують на потенційні переваги, але нам потрібно більше вивчень, щоб зробити остаточні висновки.

Наприклад, в одному з оглядів 2017 року зазначено, що певний вид шавлії може впливати на біологічні механізми, пов'язані з пізнанням, запаленням та антидепресивною поведінкою. Хоча для підтвердження когнітивних ефектів рослини необхідні подальші дослідження, перші результати виглядають багатонадійними.

Дослідження 2005 року показало, що шавлія пригнічує фермент під назвою холінестераза, що може покращити настрій та когнітивні функції вже після одного прийому. Однак ці дослідження здебільшого вивчали сушену шавлію, а не її спалювання.

Твердження про антибактеріальні властивості шавлії також дещо сумнівні. Хоча існують теорії, що шавлія "вбиває 94 відсотки бактерій", засновані на дослідженні 2007 року, важливо зазначити, що ця рослина не входила до складу досліджуваної трав'яної суміші. А проте вона має потенційні переваги для здоров'я, включаючи антисептичні, протизапальні та антиоксидантні властивості.

Якщо ви вирішили займатися спалюванням шавлії, варто розуміти її походження та призначення.

"Коли шавлією неправильно користуються і комерціалізують, це забирає дух і ліки з рослини і перетворює її на річ", — пояснив духовний лідер і хранитель мудрості племені оглала-лакота Ворфілд Мус-молодший (Warfield Moose Jr).

Повага до культури і традицій корінних народів завжди є життєво важливим аспектом дискусії. Корінні народи часто вітають тих, хто підходить до їхніх практик з повагою і шаною, якщо вони готові докласти зусиль, щоб зрозуміти і вшанувати традиції.

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