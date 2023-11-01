Плюс для діабетиків: вартість тест-смужок для глюкометрів відтепер відшкодовується державою

За словами заступника міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марії Карчевич, будь-які ліки за програмою реімбурсації можна отримати лише за електронним рецептом, за винятком територій України, де тривають бойові дії.

Тест-смужки для глюкометрів різних типів, за допомогою яких пацієнти з цукровим діабетом виміряють рівень цукру у крові, з 8 жовтня цьогоріч включені до програми реімбурсації — відшкодування вартості ліків і медвиробів. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Однак вона підкреслила, що це стосується поки що хворих на діабет 1-го типу.

"Проте це лише початок. Програма реімбурсації поступово розширюється, аби максимальній кількості пацієнтів була надана підтримка держави", — додала посадовиця.

Чому важливо відшкодовувати вартість тест-смужок

За словами Карчевич, в Україні майже 1 мільйон людей хворіють на цукровий діабет, при цьому понад 150 тисяч з них — інсулінозалежні.

"Усім їм потрібно регулярно вимірювати рівень цукру – для того, щоб залежно від цього контролювати прийом ліків.Тобто людині щоденно потрібно кілька разів на день вимірювати рівень цукру у крові. А це — додатково близько 1 тисячі гривень на місяць, які хворий витрачає на закупівлю цих тест-смужок", — зазначає заступниця міністра.

Відтепер пацієнти з діабетом 1-го типу зможуть безоплатно або з доплатою отримати їх в аптеці.

Як отримати тест-смужки за програмою реімбурсації

Насамперед потрібно звернутися до лікаря первинної медичної допомоги або лікаря-ендокринолога. За потреби він випише рецепт на інсулін і водночас створить е-рецепт на тест-смужки. Проте якщо у пацієнта немає телефону, лікар повинен роздрукувати йому інформаційну довідку, що має містити всі необхідні дані для погашення рецепта в аптеці.

Згодом в аптеці можна отримати тест-смужки безкоштовно або з доплатою. Залежить це, за словами Карчевич, від бренда глюкометра, яким користується хворий.

"Різновиди тест-смужок можна подивитися на сайті МОЗ чи НСЗУ – там зазначені ціна і сума доплат пацієнта. Перелік тест-смужок, які підлягають реімбурсації, містить 23 позиції різних виробників", — підкреслює заступниця міністра.

Тест-смужки, як і всі інші ліки, що входять до програми реімбурсації, можна отримати лише за електронним рецептом, за винятком територій України, де тривають бойові дії.

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