До середини століття люди почнуть масово поїдати комах: чому це станеться

Дослідники вважають, що до 2050 року раціон людства істотно зміниться — нам доведеться шукати нові джерела їжі.

Очікується, що вже до середини століття населення Землі сягне 9 мільярдів осіб. Цей прогноз вельми лякає, оскільки нині людство вже використовує близько 70% сільськогосподарських земель для вирощування худоби, наші океани щодня піддаються розграбуванню через надмірний вилов риби, а екстремальні кліматичні зміни загрожують традиційному рослинництву, пише IFLScience.

У результаті вчені вже сьогодні попереджають, що людству слід розглянути альтернативні джерела їжі. Зазначимо, що вживання комах у їжу зовсім не є чимось новим. Дослідження показують, що комахи становлять частину традиційного раціону близько 2 мільярдів людей у всьому світі.

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Водночас мислення багатьох людей все ще заперечує, що комахи можуть бути чудовим джерелом їжі — нібито вони брудні й огидні, а тому їм не місце на наших тарілках. У результаті, як вважають вчені, таке сприйняття може стати проблемою для виробників, які спробують використовувати комах для створення харчів.

І все ж статистика показує, що одними з найбільш популярних комах серед людей є цвіркуни. Наразі люди в усьому світі використовують як харчі два типи цвіркунів: домашній цвіркун (Acheta Domesticus) і смугастий, або прикрашений цвіркун (Gyllodes Sigallatus).

Чи можуть цвіркуни розв'язати продовольчу проблему

Дослідження показують, що розведення цвіркунів має менший вплив на навколишнє середовище, ніж інші джерела живого походження. Це вельми хороша новина, особливо у світлі кліматичної кризи через викид парникових газів, яка нависає над нашими головами.

Науковці виявили, що розведення домашніх цвіркунів має найнижчі викиди вуглекислого газу на кілограм харчового білка, як порівняти з борошняними черв'яками, курми, свинями та рогатою худобою. При цьому коефіцієнт конверсії корму, тобто вага споживаного корму, розділена на вагу, набрану твариною, у цвіркунів становить лише 1,7. Для порівняння, коефіцієнт рогатої худоби становить 10.

Учені також виявили, що їстівні частини цвіркунів становлять 80%, тоді як у курей, свиней і рогатої худоби їстівні частини становлять 55, 55 і 40% відповідно. Статистика також свідчить про те, що розведення цвіркунів потребує приблизно втричі менше води, ніж розведення м'ясної худоби. А площа землі, необхідна на кілограм білка комах, на 50-90% менша за площу, необхідну для вирощування домашньої худоби.

Скільки цвіркунів потрібно з'їсти, щоб отримати необхідну норму білка?

Дослідники запевняють, насправді у цвіркунах більше заліза, ніж у шпинаті, більше клітковини, ніж у коричневому рисі, більше кальцію, ніж у молоці, більше калію, ніж у бананах і більше вітаміну B12, ніж у червоному м'ясі.

Відомо, що в 100 грамах цвіркуна міститься 28,6 грама білка. Таким чином людині вагою близько 70 кілограмів потрібно з'їсти трохи менш як 200 грамів цвіркунів, щоб отримати добову норму білка. Для порівняння, для отримання такої ж кількості білка, людині знадобиться з'їсти близько 220 грамів стейка.

Які цвіркуни на смак?

Люди, які наважилися спробувати цвіркунів на смак, здебільшого описують цей досвід, як позитивний. Більшість заявляють, що не здогадалися б, що їдять цвіркунів, якби не знали цього напевно. Зазначимо, що йдеться про відвідування ресторанів, у яких цвіркунів подають у складі страв, а не просто смажать.

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