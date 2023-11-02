"Руки" довжиною 100 тисяч світлових років. Телескоп Хаббл зробив знімок галактики, що танцює (фото)

Учені показали нове зображення відомої спіральної галактики в сузір'ї Золота Риба.

У Всесвіті практично немає повністю ідентичних галактик, адже кожна з них має свої відмінні риси. Наприклад, наш рідний дім, Чумацький Шлях є спіральною галактикою з перемичкою. Але галактика NGC 1566 також належить до цього типу космічних об'єктів і все ж вона інша. Космічний телескоп Хаббл зробив новий знімок візуально красивої галактики, яка має прізвисько "Іспанська танцівниця", пише Space.

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Спіральна галактика з перемичкою (яскрава смуга в ядрі галактики) NGC 1566 розташована в сузір'ї Золота Риба на відстані 60 млн світлових років від нас. На новому знімку астрономічний об'єкт зображений "обличчям" до Землі, а тому можна насолодитися прекрасним дизайном галактики, що "танцює" в глибинах космосу.

Однією з з особливостей NGC 1566 є два її чітко видимі та яскраво виражені спіральні рукави, довжина яких становить приблизно 100 тисяч світлових років. Кожен рукав загорнутий таким чином, що нагадує вигнуті руки танцівниці, яка перебуває в русі. У цих рукавах блакитним кольором сяють зоряні скупчення, рожевим кольором відмічені регіони, де з'являються нові зірки, а також видно темніші ділянки — це міжзоряний пил.

Однією з з особливостей NGC 1566 є два її чітко видимі та яскраво виражені спіральні рукави, довжина яких становить приблизно 100 тисяч світлових років. Кожен рукав загорнутий таким чином, що нагадує вигнуті руки танцівниці, яка перебуває в русі Фото: ESA

За словами астрономів з Європейського космічного агентства, ця галактика має слабо виражену перемичку, а тому її відносять до класу проміжних спіральних галактик. Чітко видимої полозоподібної структури в центрі галактики немає, хоча саме галактичне ядро дуже яскраве.

Галактика NGC 1566 входить до складу групи галактик під назвою Дорадо, куди входять 70 спіральних та еліптичних галактик. Порівняно з Місцевою групою галактик, яка складається з 30 об'єктів (сюди входить і Чумацький Шлях), це велика галактична група.

За словами вчених, групи галактик відрізняються від галактичних скупчень розмірами і масою. Якщо групи складаються з кількох десятків галактик, то скупчення — з кількох сотень.

Скупчення галактик являють собою пов'язані гравітацією між собою великі групи галактик. Взагалі галактичні скупчення є найбільшими структурами у Всесвіті.

Астрономи вважають, що розмір групи Дорадо може зрости і вона перетвориться на скупчення, хоча вчені ще не дійшли єдиної думки щодо розмірів груп і скупчень галактик.

За роки спостережень за групою Дорадо кількість її учасників збільшилася, адже в астрономів з'явилися складніші та досконаліші технології спостереження за космосом. Часто вченим доводиться витратити багато часу для визначення того, що окремі галактики дійсно розташовані близько одна до одної, а тому є частиною однієї групи, пов'язаної гравітацією.

Як уже писав Фокус, з червоним надгігантом Бетельгейзе в сузір'ї Оріона відбувається щось дивне. Астрономи вважають, що знайшли причину такої поведінки.