Рух без болю. Учені змогли відновити пошкоджені остеоартрозом хрящі в суглобах

Новий і єдиний на даний момент потенційний підхід до лікування захворювання пропонує використання унікальних клітин-нащадків стовбурових клітин, які відіграють ключову роль в утворенні хрящів.

Остеоартроз є доволі болісним і виснажливим захворюванням, яке вражає мільйони людей. Раніше вважалося, що хвороба розвивається через зношування хряща в суглобах, але в нещодавньому дослідженні Університету Аделаїди, Південна Австралія, вчені виявили, що виникнення остеоартриту в мишей пов'язане з виснаженням спеціалізованих стовбурових клітин, які необхідні для формування хряща. Це відкриття змінює уявлення про остеоартроз з простого зносу на такий стан, який може бути фармакологічно оборотним, пише New Atlas.

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Остеоартроз призводить до дегенерації суглобового хряща — тканини, необхідної для плавного руху кісток у суглобах. Нині не існує ліків від цього дегенеративного захворювання. Замість цього лікування спрямоване на полегшення симптомів за допомогою анальгетиків і нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП). Однак тривале застосування НПЗП може навпаки посилити симптоми остеоартрозу.

У дослідженні, проведеному під керівництвом Джя Нг, наголошується на значенні клітин-попередників суглобового хряща, нащадків стовбурових клітин, що самовідновлюються, які відіграють ключову роль у поповненні хрящеутворюючих хондроцитів. У їхніх дослідженнях підкреслюється важливість гена Gremlin 1, оскільки було помічено, що при остеоартрозі клітин, мічених цим геном, стає мало. Ба більше, було встановлено, що виснаження цих клітин, які експресують Gremlin-1, є передвісником і причиною остеоартрозу.

Для розробки потенційних методів лікування група досліджувала сигнальний шлях фактора росту фібробластів — ключового регулятора розвитку хряща. Під час експериментів лікування мишей фактором росту фібробластів 18 (FGF18) призвело до регенерації клітин Gremlin 1 у суглобовому хрящі, що, своєю чергою, призвело до помітного поліпшення стану хряща і зменшення симптомів остеоартрозу.

Хоча ці результати дають надію на більш ефективне лікування і можливе повернення остеоартрозу назад, вченим ще належить з'ясувати, чи будуть результати, отримані на мишах, застосовні до людини. Проте п'ятирічне клінічне дослідження, проведене у 2021 р. з використанням FGF18, який отримав клінічну назву сприфермін, показало перспективність його застосування для лікування остеоартрозу колінного суглоба, що свідчить про його безпеку і потенційну користь для збільшення товщини хряща. Наразі тривають випробування фази 3 препарату сприфермін.

Раніше Фокус писав про несподівану причину розвитку артриту, названу вченими. Дослідження припускає, що пари від дров'яних печей і барбекю дивним чином можуть спровокувати ревматоїдний артрит.

Також Фокус писав про те, що вчені вперше у світі вилікували артрит у горили. У Будапештському зоопарку самка горили стала першим приматом, якому провели терапію стовбуровими клітинами. Експеримент обіцяє надію на лікування не тільки тваринам, а й людям.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.