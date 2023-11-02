Астрономи виявили дуже рідкісну зірку: вона має особливу хімію

Таких зірок астрономи виявили всього кілька тисяч у нашій галактиці.

Згідно з дослідженням, опублікованим на сервері препринтів arXiv, астрономи за допомогою приладів телескопа в обсерваторії Джеміні південь (Чилі) виявили нову надзвичайно бідну на важкі хімічні елементи зірку. Такі зірки зустрічаються дуже рідко, пише Phys.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

В астрономії терміном метали позначають усі хімічні елементи, які є важчими за головні елементи Всесвіту — гелій і водень. Звідси походить термін металічність зірок. Чим вона вища, тим зірка багатша на метали і навпаки.

Зірки, які мають дуже низьку металічність, є дуже рідкісними об'єктами. На сьогодні вчені змогли виявити лише кілька тисяч таких зірок у Чумацькому Шляху. Виявлення подібних зірок має важливе значення, оскільки такі об'єкти можуть поліпшити розуміння хімічної еволюції Всесвіту.

Нова зірка, яку виявили астрономи, отримала назву SPLUS J1424-2542 і розташована вона на відстані 25 тисяч світлових років від нас. Її маса становить 0,84 маси Сонця, а температура — приблизно 4488 градусів Цельсія, що нижче, ніж у нашої зірки. Швидкість її руху в космосі становить приблизно 108 км/с.

Зірки, які мають дуже низьку металічність, є дуже рідкісними об'єктами. На сьогодні вчені змогли виявити всього кілька тисяч таких зірок у Чумацькому Шляху Фото: National Park Service/Emily Ogden

Вивчення хімічного складу SPLUS J1424-2542 показало, що зірка має металічність на рівні -3,39, тож вона належить до класу зірок із надзвичайно низьким вмістом важких хімічних елементів.

Вчені змогли ідентифікувати в її складі 36 хімічних елементів від вуглецю до торію. Як показало дослідження, низька металічність і відношенням вуглецю до заліза на рівні 0,06, вказує на те, що зірка, найімовірніше, утворилася з газової хмари, яка мала у своєму складі хімічні елементи з двох джерел. Зокрема, ці елементи потрапили в хмару внаслідок вибуху наднової, що стався із зіркою, позбавленою металів, яка має масу в 11-13 разів більшу за масу Сонця. Другим джерелом хімічних елементів став вибух унаслідок зіткнення двох нейтронних зірок, що мали масу в 1,66 разів і в 1,27 разів більшу за масу Сонця. Нео могло бути і третє джерело, яке поки що не визначено.

Автори дослідження пишуть, що SPLUS J1424-2542 є не тільки бідною на метали і дуже рідкісною, а й належить до класу маломасивних старих зірок. Вік цієї зірки становить приблизно 10 млрд років, що майже в 2 рази більше, ніж вік Сонця і майже на 4 млрд років менше за вік Всесвіту.

Як уже писав Фокус, космічний телескоп Габбл зробив знімок галактики, що танцює та має "руки" довжиною 100 000 світлових років. Вчені показали нове зображення відомої спіральної галактики в сузір'ї Золота Риба.

Також Фокус писав про те, що Китай створив першу в історії місячну ферму, яка довела, що рослини можуть рости на Місяці. Схоже, що низька гравітація має свої переваги, зокрема підвищену стійкість до холоду.