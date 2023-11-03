Один-один, зовсім один: чому відчуття самотності і сама самотність — це різні речі

Бути на самоті і бути самотнім — це не одне і те ж. До такого висновку дійшли вчені з Університету Аризони після того, як провели комплексне дослідження.

У сучасному світі розуміння різниці між самотністю та відчуттям самотності може бути досить заплутаним. Дослідники з Університету Аризони на чолі з Алексом Денверсом та Ліліаною Ефінгер заглибилися в цю тему і зробили кілька відкриттів. Вони виявили, що самотність і відчуття самотності — це різні поняття, які не обов'язково йдуть пліч-о-пліч, пише Phys.org.

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Їхнє дослідження, опубліковане у вересні в Journal of Research in Personality, показало, що люди зазвичай не починають відчувати себе самотніми, доки не проводять на самоті близько трьох чвертей свого часу. Однак, коли цей час на самоті перевищує 75%, почуття самотності стає важко уникнути.

Одним із важливих висновків дослідження став тісний зв'язок між кількістю часу, який літні люди проводять на самоті, та їхнім відчуттям самотності. З віком наше коло спілкування, як правило, звужується, а можливості для соціальної взаємодії зменшуються. Девід Сбарра, професор психології з Університету Арізони, наголосив: "Серед дорослих 68 років і старше ми виявили, що самотність тісно пов'язана із соціальною ізоляцією".

Це дослідження набуває особливого значення у світлі рекомендацій Генерального хірурга США від 2023 року щодо зростання самотності та її впливу на здоров'я. Самотність стає важливою детермінантою здоров'я, що показує важливість підтримки соціальних зв'язків.

У дослідженні використовували унікальний інструмент під назвою Electronically Activated Recorder (EAR), розроблений Матіасом Мелем, професором психології з Університету Аризони та провідним автором дослідження. EAR — це додаток для смартфонів, який записує звуки протягом 30 секунд кожні 12 хвилин з дозволу учасників. Він виявився цінним інструментом для оцінки часу, проведеного на самоті.

Мел пояснив: "Почуття самотності відрізняється від самої самотності, і EAR — це новий захопливий метод оцінки часу, проведеного на самоті". Учасники дослідження в середньому проводили на самоті близько 66% свого часу. Цікаво, що найсамотнішими почувалися ті, хто проводив на самоті понад 75% свого часу. Дослідження показало, що між самотністю та відчуттям самотності у всіх учасників було лише невелике 3%-ве співпадіння.

Варто зазначити, що у молодих людей самотність і відчуття самотності часто є окремими переживаннями. Молоді люди можуть відчувати себе самотніми навіть в оточенні інших або цілком комфортно почуватися на самоті.

І навпаки, старші люди демонструють іншу картину. Для них відчуття самотності і самотність тісно пов'язані. Дослідження виявило значний взаємозв'язок між цими двома поняттями у людей старше 67 років: у цій віковій групі відчуття самотності і самотність збігаються приблизно на 25%.

У цьому дослідженні взяли участь понад 400 учасників, а дані збиралися протягом двох десятиліть. Додаток EAR дозволив дослідникам відстежувати різні види діяльності, такі як розмови, використовуючи телефон, водіння автомобіля, перегляд телевізора або взаємодія з іншими людьми.

Хоча EAR є цінним інструментом, він забирає багато часу у дослідників через необхідність аналізувати звукові файли. Щоб зробити вимірювання самотності ефективнішим, Мел та його команда працюють над розробкою додатка під назвою SocialBit. Подібно до фітнес-трекерів, які підраховують щоденні кроки, SocialBit вимірюватиме соціальну активність, відстежуючи щоденні хвилини розмов.

Очікується, що цей пристрій стане доступним протягом наступних кількох років і може мати практичне застосування, наприклад, допомагати пацієнтам після інсульту під час одужання, оскільки соціальна ізоляція є важливою проблемою в цьому контексті.

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