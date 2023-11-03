Сюрприз для астрономів. Апарат NASA прилетів до астероїда і зробив несподіване відкриття (фото)

Космічний апарат "Люсі" досяг першої мети своєї місії, але вона прийняла несподіваний поворот.

У середу, 1 листопада, космічний апарат NASA, призначений для вивчення троянських астероїдів Юпітера, досяг своєї першої точки призначення в рамках багаторічної місії. Зонд "Люсі" наблизився до не дуже великого астероїда Дінкінеш, розташованого в головному поясі астероїдів між планетами Марс і Юпітер. За допомогою своєї камери апарат зробив знімки астероїда і тут астрономів чекав справжній сюрприз, коли вони отримали ці дані, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Космічний апарат "Люсі" вирушив досліджувати 8 троянських астероїдів Юпітера ще в жовтні 2021 року. Перед цим він мав пролетіти повз два камені в головному поясі астероїдів, серед яких був і Дінкінеш — найперша мета місії.

Що таке троянські астероїди Юпітера? Це космічне каміння, що обертається навколо Сонця по тій самій орбіті, що і Юпітер. Їхнє вивчення має надати астрономам дані про те, як формувалася та еволюціонувала Сонячна система.

Що таке астероїд Дінкінеш? Цей камінь виявили ще 1999 року, але тільки в лютому 2023 року він нарешті отримав своє ім'я. Воно, в перекладі з амхарської мови (нею розмовляють в Ефіопії, Африка) означає "ти дивовижна". Річ у тім, що саме так в Ефіопії назвали скелет жіночої особини відомого австралопітека Люсі, яка жила 3,2 млн років тому. Власне, і сам космічний апарат NASA отримав своє ім'я на честь стародавнього предка людини.

Космічний апарат "Люсі" вирушив досліджувати 8 троянських астероїдів Юпітера ще в жовтні 2021 року. Перед цим він мав пролетіти повз два камені в головному поясі астероїдів, серед яких був і Дінкінеш — найперша мета місії Фото: NASA

Що виявив космічний апарат "Люсі"?

Коли зонд "Люсі" пролетів повз астероїд Дінкінеш і зробив його знімки, то виявилося, що цей космічний камінь не самотній, а в нього є супутник. Це стало повною несподіванкою для астрономів, які ще ніколи не спостерігали цей астероїд з близької відстані. Взагалі Дінкінеш став найменшим астероїдом, який коли-небудь досліджував космічний апарат. За словами вчених, тепер замість запланованих 10 астероїдів, апарат "Люсі" вивчить 11.

Коли зонд "Люсі" пролетів повз астероїд Дінкінеш і зробив його знімки, то виявилося, що цей космічний камінь не самотній, а у нього є супутник Фото: NASA

Апарат, який пролетів повз, як виявилося, двох астероїдів на швидкості 16 тисяч км/год, зміг визначити розмір цих каменів: Дінкінеш має ширину 790 м, а його поки що неназваний супутник — 220 м. Але це поки що тільки попередні дані, але впродовж тижня вчені з NASA отримають усі дані цього спостереження за Дінкінешем і його супутником.

Апарат "Люсі" під час прольоту астероїда Дінкінеш провів серію тестів своїх приладів. Таким чином вчені змогли переконатися, що вони працюють добре і зможуть зібрати важливі дані про троянські астероїди Юпітера в майбутньому.

Попереду у зонда NASA ще багато роботи. Спочатку йому потрібно здійснити гравітаційний маневр навколо Землі, щоб пролетіти у 2025 році повз наступну ціль. Це буде астроїд із головного пояса астероїдів під назвою Дональдджохансон. Своє ім'я камінь отримав на честь вченого Дональда Джохансона, який виявив останки австралопітека Люсі. Далі зонд NASA вирушить вивчати 8 троянських астероїдів Юпітера, серед яких також є дві подвійні астероїдні системи, тобто астероїди мають супутники.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили дуже рідкісну зірку, яка вона має особливу хімію. Таких зірок астрономи виявили всього кілька тисяч у нашій галактиці.