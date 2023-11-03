Тільки не непритомнійте: вчені нарешті пояснили, чому люди втрачають свідомість

Дослідники вперше простежили точний генетичний шлях, який пов'язує серце з мозком і спричиняє непритомність.

Попри те, що майже 40% населення Землі хоча б один раз у своєму житті непритомніли, вченим досі не був незрозумілий процес, який відбувається при цьому в організмі, пише New Atlas.

Дослідники з Каліфорнійського університету вперше простежили точний генетичний шлях, який пов'язує серце з мозком і спричиняє непритомність. Таке відкриття прокладає шлях до створення методів лікування станів, за яких непритомність вважається звичним явищем.

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До цього вважалося, що мозок посилає сигнал серцю, яке уповільнює свою роботу. Але команда під керівництвом доцента біологічних наук Вінет Августін довела, що описаний шлях — це тільки половина справи.

"Ми виявили, що серце також посилає сигнали в мозок, що може змінювати роботу мозку. Наше дослідження є першою всебічною демонстрацією генетично визначуваного серцевого рефлексу, що повторює характеристики людської непритомності на фізіологічному, поведінковому рівні та рівні нейронної мережі", — каже Августін.

У своєму дослідженні команда детально вивчила нервові механізми, пов'язані з рефлексом Безольд-Яриша (BJR), він був знайдений у 1867 році. Тоді вчені вважали, що BJR характеризується зниженням частоти серцевих скорочень, артеріального тиску й уповільненням дихання, а це все виливається в непритомність. Щоправда, це припущення ніколи не було доведено.

У рамках роботи було вивчено склад сенсорного кластера, відомого як вузлові ганглії, які є частиною блукаючих нервів. Саме вони відповідають за передачу сигналів між мозком і серцем. У цьому випадку, блукаючі сенсорні нейрони (VSN) надсилають сигнал до стовбура мозку, який, своєю чергою, пов'язаний з BJR і непритомністю.

Як виявилося, у цьому процесі залучені блукаючі сенсорні нейрони, які експресують нейропептид Y-рецептор Y2 (NPY2R), що пов'язаний із фізіологією рефлексу Безольд-Яриша.

За допомогою певних нейронів вчені змогли змусити організм мишей виробляти NPY2R, після чого тварини втрачали свідомість. У своїй роботі дослідники змогли пролити світло на вкрай важливу роль NPY2R у виникненні непритомності.

Ба більше, під час активації цих нейронів у мишей спостерігалося розширення зіниць і таке знайоме непритомне "закочування очей". Саме такий ефект спостерігається у людей під час непритомності, а також сповільнення серцевого ритму і дихання, а також падіння артеріального тиску.

"Нас вразив момент, коли ми побачили як у мишей закочуються очі одночасно з падінням активності мозку. Через кілька секунд мозкова активність і рухи відновилися. Це був момент нашої еврики", — кажуть автори дослідження.

Коли ж NPY2R було видалено, то непритомність у мишей припинилася. Таким чином, хоча попередні дослідження показали, як зниження припливу крові до мозку викликає непритомність, тепер видається очевидним, що цей шлях — вулиця з двостороннім рухом, де інформація передається назад у мозок.

"Нейробіологи традиційно вважають, що тіло просто слідує за мозком, але тепер стає цілком зрозуміло, що тіло посилає сигнали в мозок, а потім мозок вносить зміни у свою роботу", — підсумував керівник дослідження.

Нагадаємо, вчені вперше у світі відкрили біобанк для зберігання зразків живого мозку. Науковці зможуть збирати шматочки зразків мозку пацієнтів із метастазами, які ті жертвуватимуть у біобанк за власним бажанням, для наукових досліджень.