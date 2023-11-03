На Венеру вирушає перша в історії приватна місія, щоб знайти тут життя: відома дата

Американська компанія Rocket Lab збирається відправити на Венеру зонд для вивчення її атмосфери і пошуків ознак можливого життя.

Компанія Rocket Lab оголосила про те, що її зонд під назвою Venus Life Finder має вирушити для дослідження Венери вже наприкінці наступного року. Це перша в історії місія на другу планету від Сонця, яка повністю фінансується з приватних джерел, пише Space.

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Представники компанії Rocket Lab повідомили, що апарат Venus Life Finder може бути запущений за допомогою ракети-носія Electron вже 30 грудня 2024 року. Хоча існує ймовірність того, що запуск може бути перенесено на 2025 рік.

Спочатку зонд Venus Life Finder буде виведений на навколоземну орбіту, після чого він облетить Місяць і потім вже вирушить до Венери. Сама подорож до цієї планети може зайняти приблизно півтора року.

Коли апарат підлетить до Венери, то він відправить в її атмосферу невеликий зонд. Тут температура набагато нижча, ніж на розпеченій поверхні планети, і зонд має з'ясувати, чи є на Венері умови, необхідні для підтримки життя. Можливо він навіть виявить ознаки існування цього життя.

Раніше вчені в шарі атмосфери планети, розташованому на висоті від 45 до 60 км над поверхнею, виявили ознаки існування фосфіну. Ця речовина є побічним продуктом життєдіяльності мікроорганізмів. Виходячи з цього виникло припущення, що Венера може бути населеною планетою.

Раніше вчені в шарі атмосфери планети, розташованому на висоті від 45 до 60 км над поверхнею, виявили ознаки існування фосфіну. Ця речовина є побічним продуктом життєдіяльності мікроорганізмів. Виходячи з цього виникло припущення, що Венера може бути населеною планетою Фото: NASA

Спочатку компанія Rocket Lab збиралася відправити Venus Life Finder на Венеру в травні 2023 року, але потім політ було перенесено.

Відомо, що зонд, запущений в атмосферу планети, пробуде там не дуже тривалий час, але зможе зібрати дані як про склад атмосфери Венери, так і про можливі органічні молекули, які тут можуть бути.

Деякі вчені вважають, що навіть виявлення органічних молекул в атмосфері Венери не буде прямим доказом того, що тут є мікробне життя. Але це буде доказ того, що Венера придатна для цього життя.

Як уже писав Фокус, недавнє дослідження показало, що на Венері в далекому минулому відбувалася тектоніка плит. Такий рух є важливим процесом для появи і розвитку життя. Зокрема, це допомогло еволюції життя на Землі. Учені вважають, що в далекому минулому Венера могла бути придатною для життя планетою.

Також Фокус писав про те, що апарат NASA прилетів до астероїда Дінкінеш і зробив несподіване відкриття. Космічний апарат "Люсі" досяг першої мети своєї місії, але вона прийняла несподіваний поворот. Виявилося, космічний камінь має супутник, розмір якого в 3 рази менший за ширину астероїда Дінкінеш.