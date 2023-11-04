Скелет жінки без лиця: археологи знайшли дивне поховання у Німеччині (фото)

Німецькі археологи виявили дивне поховання пари IX століття: хоча рештки чоловіка неушкоджені, проте у жінки відсутні лицьові кістки. Окрім цього, інтриги додає відсутність поховальних речей поряд із жінкою.

Поблизу міста Айслебен, Німеччина, археологи знайшли останки жінки та її чоловіка, що датуються IX століттям. Подружжя поховане в колишньому королівському палаці Хельфта, де раніше мешкали імператори Оттон Великий та Оттон II, пише Arkeonews.

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Жінку, яка мала зріст 1,55 метра, знайшли з видовбаним обличчям і головою, в той час як обличчя її чоловіка залишилося неушкодженим. Обставини їхньої загибелі оповиті таємницею, і експерти не можуть зрозуміти, чому відсутні лицьові кістки дружини.

Археологи, досліджуючи стародавні кістки в лабораторії, намагаються зрозуміти, чи ця пара зустріла свою долю разом, чи вони померли окремо. А також виявити, що могло стати причиною такої своєрідної розбіжності в їхніх скелетних рештках.

Жінку, яка мала зріст 1,55 метра, знайшли з видовбаним обличчям і головою, в той час як обличчя її чоловіка залишилося неушкодженим Фото: Jan Woitas/dpa

Одним із цікавих аспектів цієї знахідки є припущення, що чоловік міг бути якимось високопоставленим чиновником. Серед його речей дослідники знайшли ніж, ремінь і фурнітуру для "офіційного жезла" — своєрідної емблеми, яку носили генерали. Ці знахідки дозволяють припустити, що чоловік, можливо, обіймав керівну посаду.

Відсутність будь-яких поховальних предметів з останками жінки також зацікавила археологів. Можливо, вона могла за життя не хотіти бути похованою з типовими для того часу поховальними речами, такими як ювелірні прикраси.

Фелікс Бірманн, археолог з Державного відомства з охорони пам'яток та археології Саксонії-Ангальт, зазначив: "Те, що при ній нічого не було, дуже незвично. Можливо, вона вже була християнкою, але чоловік був ще язичником. У християнстві такого роду доповнень уникали".

Експерти продовжують дослідження кісток цієї пари, сподіваючись з'ясувати обставини їхньої смерті та причини разючих відмінностей у похованнях.

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