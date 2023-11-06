Не фантастика, а реальність: притягувальний промінь може переміщати об'єкти в космосі

Науковці створюють справжній притягувальний промінь, який можна було побачити у фантастичних фільмах, для розв'язання важливої проблеми в космосі.

Науковці з Університету штату Колорадо в Боулдері, США, розробляють справжній промінь, що притягує, щоб вивести супутники, які не працюють, з орбіти і в такий спосіб розв'язати проблему космічного сміття. Подібні промені можна побачити в різних фантастичних фільмах, де один космічний корабель притягує інший. Але вчені кажуть, що цей процес незабаром перестане бути фантастикою, а стане реальністю, пише Space.

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За прогнозами вчених, кількість супутників на низькій навколоземній орбіті різко зросте в найближчі роки. Також різко зросте кількість неробочих супутників, які несуть загрозу для інших апаратів на орбіті через можливе зіткнення. Тобто кількість космічного сміття значно зросте. До того ж неробочі супутники можуть падати в атмосферу і забруднювати її металами.

Вирішити цю проблему вчені пропонують за допомогою електростатичного притягувального променя, за допомогою якого можна буде переміщати мертві супутники далеко за межі навколоземної орбіти, де вони нешкідливо дрейфуватимуть у космосі. Розробники вважають, що цей притягувальний промінь можна ввести в експлуатацію вже в найближче десятиліття.

За прогнозами вчених, кількість супутників на низькій навколоземній орбіті різко зросте найближчими роками. Також різко зросте кількість непрацюючих супутників, які несуть загрозу для інших апаратів на орбіті через можливе зіткнення. Тобто кількість космічного сміття значно зросте Фото: space.com

За словами вчених, електростатичний промінь, що притягує, буде розміщено на спеціальному апараті, оснащеному електронною гарматою, яка стрілятиме негативно зарядженими електронами по мертвому супутнику. Електрони додадуть йому негативного заряду, а апарату, що випускає промінь, залишать позитивний заряд. Електростатичне тяжіння між ними утримуватиме їх разом, незважаючи на те, що їх розділятиме порожнеча космосу на відстані від 20 до 30 метрів. Після цього мертвий супутник можна буде вивести з його орбіти далі в космос без фізичного дотику.

Електростатичний промінь, що притягує, буде розміщений на спеціальному апараті, оснащеному електронною гарматою, яка стрілятиме негативно зарядженими електронами по мертвому супутнику Фото: space.com

Якщо у фантастичних фільмах один корабель за допомогою свого променя дуже швидко притягує до себе інший корабель, то в реальності подібний процес займе кілька тижнів. Через те, що притягувальний промінь, який розробляють американські вчені, працюватиме дуже повільно, він не вирішить проблему повністю космічного сміття, але це тільки перший крок до цієї мети.

За словами вчених, новий пристрій має ще один недолік, і він пов'язаний з його вартістю. Попередні оцінки показали, що такий промінь, який притягує, коштуватиме кілька десятків мільйонів доларів. Але вчені вважають, що після запуску апарату з таким променем у космос, його робота буде рентабельною.

Наразі вчені проводять експерименти та працюють над створенням прототипу нового пристрою. Експерти, які ознайомилися з новим проєктом, вважають його дуже життєздатним.

Як уже писав Фокус, згідно з недавнім дослідженням, уламки космічного сміття вже засмічують атмосферу Землі металами.

Також Фокус писав про те, що космічний апарат NASA наніс на карту майже всю воду на Землі. На новій анімації показані рівні глобального океану.