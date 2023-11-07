Черговий провал. Через спроби приборкати клімат Земля нагрівається ще швидше

Кліматологи попереджають, що зусилля зі скорочення забруднення планети мають зворотний ефект — глобальне потепління тільки прискорюється.

Десятиліттями людство намагається приборкати клімат Землі, скоротити шкідливі викиди в атмосферу планети й уповільнити глобальне потепління. Однак тепер кліматологи вважають, що всі наші спроби не просто виявилися марними, але фактично навіть прискорили нагрівання Землі, пише Daily Mail.

Нове дослідження, проведене відомим вченим-кліматологом Джеймсом Хансеном, припускає, що скорочення викидів із суден має протилежний вплив на температуру. Відомо, що судна, які перетинають океан, викидають в атмосферу вихлопні гази, які містять сірку, яка є шкідливою для здоров'я людини та довкілля. Ще 2020 року набув чинності міжнародний договір, завдяки якому в судновому паливі різко скоротилася допустима кількість сірки.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Один зі способів очищення вихлопних газів було оснащення суден "скрубером" — системою очищення, яка очищає забруднення перш ніж вони потраплять у повітря, а потім у воду. Однак дослідження показує, що скидання відходів у воду призвело до того, що океани поглинають дедалі більше тепла, що прискорює енергетичний дисбаланс, за якого більше тепла утримується, а не виділяється.

За словами Хансена з Інституту Землі Колумбійського університету, цей дисбаланс, по суті, прискорює темпи потепління планети, як порівняти з традиційним викидом забруднень в атмосферу Землі. На думку деяких дослідників, світ уже потеплішав майже на 1,2 градуса за Цельсієм вище доіндустріальної температури.

Закон про чисте повітря, ухвалений ще 1970 року, поклав початок руху з регулювання і скорочення викидів від автомобілів та інших видів транспорту. У 2020 році зусилля зі скорочення забруднень торкнулися глобальних перевезень, що обмежують вміст сірки в паливі. Однак вчені тепер вважають, що ці заходи насправді призвели до зворотного ефекту.

За словами Хансена, сірковмісні вихлопи допомагають створювати хмари над океаном, що відкидають тепло назад у космос у вигляді аерозолів. Однак моря навпаки — вловлюють тепло і лише швидше підвищують температуру. Тепер учені заявляють, що більш традиційне забруднення повітря сажею насправді має охолоджувальний ефект, який маскує частину потепління від спалювання вугілля, нафти та природного газу.

Попри те, що деякі вчені не згодні із заявою Хансена, перевірка даних Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) насправді підтверджує моделювання Хансена.

У своїй роботі Хансен з колегами вивчили кліматичні дані в період з 70 по 2010 роки та виявили, що світ нагрівається на 0,18 градуса за Цельсієм за десятиліття. Однак модель також спрогнозувала, що з 2010 року планета нагріватиметься на 0,27 градуса за Цельсієм за десятиліття. Зазначимо, що дані NOAA підтвердили цей прогноз.

Раніше Фокус писав про те, що люди збільшили концентрацію токсичної ртуті в атмосфері в 7 разів.