Річки перетворилися на кров. Астронавти на МКС сфотографували моторошне природне явище (фото)

З висоти понад 400 км над поверхнею Землі було зроблено знімки незвичайного озера і річки.

Астронавти на борту Міжнародної космічної станції (МКС), яка перебуває на висоті понад 400 км над поверхнею Землі, змогли зафільмувати дивовижний і лякаючий пейзаж, пише IFLScience.

У кадр потрапили криваво-червоні та іржавого кольору річки на нашій планеті, які з висоти нагадують біблійні притчі про кінець світу.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Як пояснили в Обсерваторії Землі NASA, ці два знімки було зроблено за допомогою звичайної цифрової камери Nikon у вересні 2023 року членом екіпажу 69-ї експедиції й ще одним членом екіпажу 70-ї експедиції.

На першому знімку за 7 вересня можна побачити мінеральне озеро Лагуна Колорада в болівійських Андах. Іржаво-червоний відтінок озеру забезпечує бурхливий ріст червоних водоростей через оптимальні умови навколишнього середовища, особливо їх видно на гіперсолоних мілководдях озера.

Лагуна Колорада в болівійських Андах. Фото: NASA

Схожий ріст червоних водоростей можна спостерігати по всьому світу, наприклад, у Великому Солоному озері в штаті Юта, яке також доволі часто забарвлюється в темно-рожевий відтінок. Можливо, і в Біблії річка Ніл, яка "перетворювалася на кров за часів чуми та чвар", забарвлювалася саме через мікроскопічні водорості.

На другому знімку за 30 вересня можна побачити дельту річки Бецибука на Мадагаскарі. Попри те, що відтінок води в річці схожий на перший знімок, за фарбування річки відповідає інший природний процес. В цьому випадку вода забарвилася в червоний колір через те, що в ній присутня велика кількість відкладень, багатих на залізо.

Річка Бецибука на Мадагаскарі. Фото: NASA

Цей процес нагадує відомий Кривавий водоспад у Східній Антарктиді. Його вперше відкрив 1911 року британський дослідник Томас Гріффіт "Гриф" Тейлор. Тоді капітан і його команда думали, що за червоний колір води відповідальні червоні водорості.

Але дослідження, яке було проведене 2023 року, показало, що вода з Кривавого водоспаду містить безліч багатих на залізо наносфер, які під час окислення стають червоними.

Нагадаємо, астронавт на МКС використовує нову камеру, щоб побачити удари незвичайних блискавок на Землі. Це буде продовження досліджень, які почалися ще 8 років тому.