Більше, ніж просто воїни: срібло розкриває розкішні смаки вікінгів і торгові таланти давніх греків

Вікінги, яких традиційно зображують як примітивних бородатих воїнів, мали пристрасть до деяких дорогоцінних речей. В Європі сотні похованих скарбів срібла свідчать про його привабливість для вікінгів, які жили понад 1000 років тому.

Коли ми думаємо про вікінгів, то часто уявляємо собі жорстоких бородатих воїнів, які мандрували Європою понад тисячоліття тому. Але чи знали ви, що вони мали слабкість до срібла? Докторка Джейн Кершоу, археологиня з Оксфордського університету, описує срібло як "одну з небагатьох матеріальних речей, що збереглися з тієї епохи", пише Phys.org.

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Срібло цінувалося протягом століть, його історія налічує тисячі років. У Стародавньому Єгипті, ще в 4-му тисячолітті до нашої ери, воно цінувалося навіть більше, ніж золото. Лідійці, які жили на заході Малої Азії приблизно в VI столітті до нашої ери, використовували срібло для створення монет. Розуміння ролі срібла в історії дає уявлення про стародавні цивілізації та еволюцію грошей, змінюючи наше сприйняття минулих епох.

Докторка Кершоу очолює дослідницький проєкт під назвою SILVER, який має на меті дослідити значення срібла в житті вікінгів. Її робота кидає виклик традиційному уявленню про вікінгів як грізних загарбників Західної Європи.

"Ми знайшли мало доказів того, що вікінги здобували здобич шляхом жорстоких набігів на Захід, — сказала Кершоу. — Натомість, пошуки ісламського срібла були величезною рушійною силою епохи вікінгів".

Дослідження розпочалося в березні 2019 року і, як очікується, триватиме до 2024 року за участю експертів у галузі наук про Землю та фахівців з монет з Нідерландів і Фінляндії.

Дослідницька група використала лазерну технологію для аналізу мікроелементів, таких як свинець, у срібних монетах, зібраних у музеях. Досліджуючи різні ізотопи свинцю, вони розкрили витоки епохи вікінгів.

Всупереч поширеній думці, їхні знахідки свідчать про те, що вікінги могли розпочати свою подорож на схід ще у 750 році нашої ери, сформувавши до IX століття розгалужені торгові шляхи з Північної Африки до Скандинавії.

Всупереч поширеній думці, їхні знахідки свідчать про те, що вікінги могли розпочати свою подорож на схід ще у 750 році нашої ери, сформувавши до IX століття розгалужені торгові шляхи з Північної Африки до Скандинавії Фото: Wikipedia

Це відкриття малює картину вікінгів як "культурних хамелеонів", які були набагато більше залучені у світову торгівлю, ніж вважалося раніше. Дослідження докторки Кершоу не лише проливає нове світло на історію вікінгів, але й заохочує до подібних досліджень інших цивілізацій.

Інший проєкт під назвою SILVER, очолюваний професором Франсісом Альбаредом (Francis Albarède) з Франції, вивчає стародавні середземноморські імперії, такі як Греція, Персія і Рим, щоб зрозуміти історію грошей і торгівлі. Аналізуючи ізотопи свинцю та срібла, дослідники припускають, що срібло відігравало ключову роль у розвитку демократій у V столітті до нашої ери.

Є дані, що імперія Ахеменідів у Персії використовувала срібні монети для найму грецьких піхотинців. Коли ці солдати поверталися додому зі значним багатством, вони допомагали створювати середній клас, який сприяв поширенню демократії. Срібло також сприяло торгівлі на далекі відстані, перерозподіляючи багатство по всьому Середземномор'ю.

Команда дослідників виявила, що видобуток срібла був поширенішим у давнину, ніж вважалося раніше. До 480 року до н. е. срібні копальні Лавріон поблизу Афін зробили Грецію панівною державою в грошовій системі Східного Середземномор'я.

Ці дослідники вперше простежили походження срібла, використовуючи ізотопи срібла на додаток до ізотопів свинцю. Вивчаючи руди до виробництва монет, вони можуть точніше визначити джерела срібла в зливках.

Знання, отримані в результаті цих проєктів, не лише допомагають нам зрозуміти нашу історію, але й пропонують уроки для сучасних суспільств. Зв'язок між монетарною і торговельною системами, який ми бачимо на прикладі обміну греками срібла на єгипетську пшеницю, показує, що історія може дати нам цінні уроки про суспільну нерівність та її наслідки. Досліджуючи минуле, ми можемо знайти відповіді на виклики сьогодення.

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