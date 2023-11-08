Безглуздий акт вандалізму: невідомі пошкодили Адріанів вал через незаконну вирубку

Через дії невідомого зловмисника Адріанів вал у Британії пошкоджено. Наприкінці вересня на стіну впало дерево, спиляне невідомою особою.

Адріанів вал, історична римська пам'ятка у Британії, простояла майже 1 900 років як символ давньої історії. Однак нещодавно вона постраждала від акту бездумного вандалізму, який пошкодив цей об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, пише BBC News.

Пошкодження сталося, коли наприкінці вересня незаконно зрубали явір, відомий як Явір-Геп. Це дерево знаходилося поруч із ділянкою Адріанового валу. На жаль, стовбур дерева впав на стіну після того, як невідома особа за допомогою бензопили спиляла його вночі.

Археологи оцінили масштаби шкоди, завданої цим вчинком, і виявилося, що дерево, яке впало, не лише спричинило тріщини в камінні, але й відкололо фрагменти від стіни. Розслідування триває, і ця нова інформація передана в поліцію.

Організація "Історична Англія", що відповідає за збереження історичних пам'яток, повідомила у твіттері: "Ми провели археологічну оцінку пошкоджень, завданих Адріановому валу, і можемо підтвердити, що є тріщини і фрагменти, відколоті від 2 облицювальних каменів, які, як ми вважаємо, спричинені вирубкою явора".

У відповідь на цей акт вандалізму вже заарештовано чотирьох осіб. Перші арешти здійснили невдовзі після інциденту, серед них — колишній лісоруб, на ім'я Волтер Ренвік, якому 69 років, та 16-річний хлопець. Згодом допитали ще двох осіб у віці близько тридцяти років, яких відпустили під заставу.

Національний фонд, організація, відповідальна за управління цією територією, вжив заходів, прибравши повалене дерево близько місяця тому. Вони використали кран, щоб підняти його і розрізати на менші частини, щоб полегшити його вивезення.

Після цього інциденту громадськість висунула численні пропозиції щодо перепрофілювання деревини явора. Серед них — створення меморіальної лавки або скульптури, яка б розповідала історію місцевості, відображаючи значення поваленого дерева для місцевої громади.

Поліція вважає, що вирубка дерева була навмисним актом вандалізму. Раніше детективи повідомили, що вони досліджують плями мастила для бензопили, знайдені на місці події, які потенційно можуть стати унікальним "відбитком пальців", що може вивести їх на відповідальну сторону.

Вплив цього вандалізму виходить за межі фізичної шкоди, завданої заповітному історичному об'єкту; він слугує нагадуванням про важливість збереження нашої спільної спадщини для майбутніх поколінь.

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