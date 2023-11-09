Історична підробка чи справжня реліквія: чому книги Сакромонте такі загадкові (фото)

Легенда свідчить, що група місцевих робітників натрапила на ці свинцеві пластини під час роботи на пагорбах Сакромонте. Вони стверджували, що знайшли набір з 22 книг, списаних латинським, арабським та івритським текстом, разом з деякими ілюстраціями.

Свинцеві книги Сакромонте, також відомі як Libros Plúmbeos або рукописи Сакромонте, — це збірка нібито давніх релігійних текстів, знайдених в XVI столітті на пагорбах Сакромонте поблизу Гранади, Іспанія. Ці тексти написані на свинцевих пластинах і містили цінну інформацію про раннє християнство та історію регіону, пише Ancient Origins.

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Відкриття та значення

Легенда свідчить, що група місцевих робітників натрапила на ці свинцеві пластини під час роботи на пагорбах Сакромонте. Вони стверджували, що знайшли набір з 22 книг, списаних латинським, арабським та івритським текстом, разом з деякими ілюстраціями.

Цю знахідку спочатку сприйняли як велике одкровення, що проливає світло на ранню присутність християнства в Гранаді і на святого Цецилія, одного з перших християнських мучеників на Піренейському півострові.

Сакромонте, історичний район на околиці Гранади, відомий своїми унікальними печерними будинками і колись був заселений гранадськими ромами. В одній з цих печер між 1595 і 1606 роками знайшли свинцеві книги, а також обгорілі останки дванадцяти осіб, які, як вважають, належали святому Цецилію з Ельвіри та його послідовникам. Святий Цецилій відіграв вирішальну роль у християнізації Гранади, ставши першим єпископом міста і трагічно загинувши від рук прибічників римського імператора Нерона.

Гравюра під назвою "Martirio de San Cecilio y dos escudos", що в перекладі означає "Мучеництво святого Цецилія і два щити" Франсіско Хейлана Фото: Public Domain

Знахідка свинцевих книг спочатку викликала ажіотаж у християнській громаді Гранади, навіть привернула увагу іспанської королівської родини. Ватикан, однак, порушив питання і намагався встановити автентичність та перекласти таємничі тексти.

З роками автентичність книги Сакромонте стала предметом дебатів і скептицизму. Науковці, як минулого, так і сьогодення, висловлювали занепокоєння щодо їхнього походження та достовірності. Лінгвістичні та історичні аномалії в текстах вказували на те, що їх міг підробити хтось з обмеженим розумінням мов та історичного контексту, які вони нібито представляють.

Попри широкі археологічні розкопки в районі Сакромонте, не з'явилося жодних вагомих доказів, які б підтверджували знахідку першодруків. Відсутність підтверджувальних доказів ще більше підживлює сумніви щодо їхньої автентичності.

Зміст свинцевих книг, який поєднує в собі елементи християнства, ісламу та юдаїзму, також викликав сумніви серед експертів. Дехто стверджує, що таке поєднання релігійних традицій навряд чи могло співіснувати в ранньохристиянську епоху, що вказує на можливу підробку.

Репродукція однієї з головних книг Сакромонте Фото: Public Domain

Науковий аналіз та історичний контекст

Науковий аналіз самих свинцевих пластин показав, що вони датуються XVI століттям, що збігається з часом їхнього ймовірного відкриття. Якби вони були справді давніми, як стверджується, аналіз показав би це.

Ба більше, історичний контекст показує, що XVI століття в Іспанії позначене релігійними потрясіннями, з різними випадками релігійних підробок, спрямованих на посилення християнської присутності в регіоні. Іспанія, включаючи Гранаду, століттями перебувала під мусульманським пануванням, і іспанці були сповнені рішучості відстоювати свою християнську ідентичність, коли вони відновили контроль.

У світлі цих факторів більшість науковців та експертів схильні вважати Свинцеві книги Сакромонте підробкою або, щонайменше, дуже підозрілою. Хоча вони мають історичне та культурне значення для іспанської історії та фольклору, вони, як правило, не вважаються справжніми стародавніми текстами і не є надійними джерелами для розуміння раннього християнства в Іспанії.

Проте дехто продовжує вірити в автентичність цих свинцевих книг, вважаючи їх важливою частиною історії Гранади. Питання залишається відкритим: чи є Свинцеві книги Сакромонте справжніми реліквіями раннього християнства, чи вони є спробою XVI століття посилити християнський вплив у регіоні? Таємниця зберігається, і ви можете бути суддею.

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