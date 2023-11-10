Cyberpunk, на який ми заслужили. Біохакеру знадобилося 52 імпланти, щоб відчиняти замки і вібрувати рукою

Мешканка Каліфорнії потрапила до Книги рекордів Гіннесса через кількість імплантів, які були встановлені в її тіло.

Мешканка Каліфорнії Анастейша Сінн імплантувала у своє тіло 52 імплантати та потрапила до книги рекордів Гіннесса, пише Daily Mail.

Її 52 імпланти виконують доволі побутові функції, як-от відкриття замків, пошук металевих предметів, набір телефонних номерів, а один із них навіть змушує руку жінки вібрувати.

Сінн називає себе фокусницею, каскадером і "біохакером" — людиною, яка модифікує своє тіло за допомогою сучасних технологій.

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"Тепер я можу офіційно заявити, що я найбільш технологічно модифікована людина у світі. Навіть у Рекордах Гіннесса довелося створити для мене нову категорію", — заявила Сінн.

Сертифікат Книги рекордів Гіннесса

Серед імплантів Сінн також є найбільший магніт, будь-коли імплантований людині, і магніт, що передає звук, який імплантовано в козелок її вуха.

"Найбільший серед імплантів має близько 6 см у діаметрі та 1,2 см у товщину, такий самий розташовується в другій моїй руці", — зазначає біохакер.

За її словами, найчастіше вона використовує імплант, який відчиняє вхідні двері її будинку.

Половина її імплантів — це мікрочіпи, які запрограмовані, щоб забезпечувати своїй господині загострені почуття і здібності, як-от відчинення замків і ввімкнення комп'ютерів.

Інші імпланти мають магнетизм і наділяють господиню так званим "шостим чуттям", наприклад, відчуттям дротів під напругою за стіною. Також вона може визначити, чи під'єднаний трансформатор або блок живлення до електроенергії.

"Я зможу вам сказати, якщо ваша мікрохвильова піч випромінює занадто багато радіації — у мене завібрує рука. Знайти загублену сережку також було корисним умінням протягом багатьох років", — стверджує Сінн.

Для того, щоб потрапити до Книги рекордів Гіннесса, Сінн довелося надати повний список своїх імплантів, а також рентген, що підтверджує їхню присутність у тілі. Попри те, що кількість встановлених імплантів і так уже велика, біохакерка все ще не закінчила з модифікацією свого тіла. Наприклад, вона збирається розмістити сканер NFC у своїй нозі й заховати мітки NFC всередині гральних карт.

Таким чином, під час гри в покер, Сінн могла б зчитувати карти, так щоб інші гравці про це не знали.

"Чип сканував би мітку і надсилав би цю інформацію на мій телефон через Bluetooth, який потім надсилав би цю інформацію на імплант, що викликав би вібрацію магнітів у моїх вухах", — розповів біохакер.

Така практика імплантації чіпів у тіло вельми небезпечна і часто проводиться підпільно. За словами Сінн, її модифікації виконали медсестра і підпільний хірург. Близько половини її імплантів було введено за допомогою товстої голки для підшкірних ін'єкцій, а решту вводили скальпелем, після чого шкіру зашивали.

Крім цього, біохакерка розповіла, що час від часу їй доводиться діставати та перевіряти свої імпланти через їхнє "експериментальне" хімічне покриття. Деградація покриття імплантів може піддати організм впливу токсичних елементів друкованих плат, мідного дроту і неодиму.

Також не всі процедури біохакера виявилися успішними. Наприклад, Сінн вирішила видалити всі свої зуби, щоб замінити їх протезами кіборгів, які вона змогла б вставляти й виймати. Яким не був би план, його не зміг втілити в життя лікар, який "не зміг зрозуміти", чого хотіла пацієнтка.

"Я залишалася без зубів протягом шести місяців, що призвело до зміни форми нижньої частини обличчя і безлічі інших проблем", — підсумувала Сінн.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як ентузіасти зі світу науки можуть створити вірус страшніше COVID-19. Біохакери проводять експерименти на собі, модифікуючи ДНК і намагаючись удосконалити себе на генному рівні, ставлять досліди з патогенними організмами, встановлюють мікрочіпи, на собі перевіряють дію нових медпрепаратів — прагнучи зробити революцію в науці. І, звісно, впевнені, що є рушіями наукового прогресу.