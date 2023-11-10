Як востаннє. Що ближче кліматична катастрофа, то більше нафти ми викачуємо

Дослідники виявили, що попри всі заклики відмовитися від використання викопного палива, уряди буквально збільшують його виробництво.

Роками вчені твердять про необхідність відмови від викопного палива, щоб дати планеті шанс на порятунок. Підписання Монреальського договору і запевнення світових урядів є свідченням обіцянок скоротити видобуток викопного палива. Утім, на ділі все виявилося з точністю до навпаки, пише Futurism.

ООН опублікувала нову кліматичну доповідь з доречною назвою "Звіт про виробничий розрив", де йдеться про те, що, попри всі обіцянки, країни "лицемірно продовжують прагнути до видобутку викопного палива". Особливо йдеться про США, Росію та Саудівську Аравію. Ба більше, дослідники виявили, що країни не тільки не роблять кроків зі скорочення кількості видобутку викопного палива, але буквально збільшують його обсяги.

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Вчені виявили, що провідні світові виробники нафти фактично перебувають на шляху до видобутку більшої кількості викопного палива, ніж будь-коли раніше. За словами генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, уряди буквально "подвоюють видобуток викопного палива", а це, своєю чергою, є подвійною проблемою для людства і планети.

Не секрет, що буріння нових родовищ викопного палива фактично суперечить скороченню викидів вуглекислого газу, адже, очевидно, що скорочення джерел викидів — найефективніша тактика. Проте "нафтові держави" і ті, хто залежить від нафти, до 2030 року видобуватимуть лише більше викопного палива, ніж будь-коли раніше. Саме такого висновку дійшли дослідники ООН у новій доповіді.

Вчені прогнозують, що вже до кінця нинішнього десятиліття найбільші виробники нафти вдвічі збільшать обсяги, які сьогодні вважаються безпечними. Зазначимо, що в доповіді також вказали список із двох десятків найбільших країн-виробників нафти, до якого також увійшли Індія, Бразилія та Канада. При цьому 17 з них взяли на себе зобов'язання щодо нульових викидів. Водночас науковці назвали чотири країни, Велику Британію, Норвегію, Німеччину та Китай, чиї викиди, вочевидь, скорочуються і продовжать це робити, як припускають науковці.

У результаті вчені вкотре нагадують, що посилений видобуток викопного палива насправді є досить провальною стратегією. По-перше, це чинить негативний вплив на навколишнє середовище, а, по-друге, запаси викопного палива обмежені, а тому покладатися на нього, як на надійне джерело, вельми сумнівно.

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