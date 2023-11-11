Краса на межі вимирання: вчені намагаються зберегти популяцію унікальних метеликів

Безліч з унікальних видів комах уже сильно скоротилися у своїй популяції через сільськогосподарські роботи і втрату важливого для них середовища проживання.

Організація Devon Wildlife Trust ініціювала дворічну ініціативу з управління земельними ресурсами під назвою Devon Fritillary Recovery Project. Проєкт спрямований на надання допомоги популяціям кількох видів метеликів, що мешкають у регіоні, зокрема високого коричневого, перлинно-бордового, малого перлинно-бордового і болотяного фрітіляріі, що скорочуються, пише BBC.

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Коричневий, перлинно-бордовий, малий перлинно-бордовий і болотяний метелики — це група візуально яскравих і екологічно значущих видів, що зустрічаються в різних місцях проживання у Великій Британії та Європі. Високий коричневий метелик, відомий своїми характерними помаранчево-коричневими крилами з чорними плямами, є одним із метеликів Великої Британії, які стрімко зникають, і чисельність яких різко скорочується через втрату середовища проживання. Перлинно-бордова фрітілярія, яку легко впізнати за схожими на перлини плямами на нижньому боці крил, також страждає від аналогічних проблем із середовищем існування. Її близький родич, мала перлинно-бордова фрітілярія, має схожий зовнішній вигляд, але її можна відрізнити за розташуванням перлинно-бордових плям. Нарешті, болотна фрітілярія з унікальним картатим малюнком помаранчевого, жовтого і коричневого кольорів віддає перевагу вологим лукам і відрізняється тим, що її личинки створюють спільні павутиння. Ці метелики не тільки збільшують біорізноманіття, а й слугують індикаторами стану довкілля, оскільки їхня присутність свідчить про добре керовані, біологічно різноманітні ландшафти. Для підтримки популяції цих видів дуже важлива робота зі збереження та відновлення місць проживання, що забезпечує їхнє виживання.

Чисельність цих видів комах значно скоротилася внаслідок сільськогосподарських змін, втрати середовища проживання та впливу кліматичних змін. Зокрема, чисельність високого коричневого метелика скоротилася на 96%, що ставить його до низки видів, які перебувають під загрозою зникнення у Великій Британії.

Для боротьби з цією проблемою Фонд за допомогою співробітників і волонтерів проведе заходи з управління середовищем існування в 12 заповідниках. Ці заходи спрямовані на зміну рівня заростей чагарнику і очерету з метою створення умов, сприятливих для зростання популяцій метеликів. Дженні Коусон, відповідальна за проєкт, наголосила на важливості збереження заповідників, оскільки вони є одними з останніх притулків для цих метеликів, що перебувають під загрозою зникнення. Вона висловила надію на те, що проєкт не тільки стабілізує, а й збільшить чисельність цих рідкісних видів, що матиме тривалий позитивний вплив.

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