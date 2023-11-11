Гавайська загадка. Ставок, що забарвився в рожевий колір, поставив учених у глухий кут (фото)

Науковці не дійшли одностайної відповіді щодо ставка, який раптово набув яскраво рожевого кольору, але застерігають мешканців від занурення в нього та вживання виловленої в ньому риби.

Нещодавній інцидент на Гаваях привернув до себе увагу у зв'язку з незвичайною трансформацією ставка на острові Мауї. Вода в ньому набула дивовижного рожевого кольору, що спричинило розслідування і попередження вчених про небезпеку такого явища, пише The Mercury Times.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Зміна кольору води, про яку вперше повідомив один із відвідувачів пляжу 30 жовтня, викликала припущення про її причини, серед яких головним підозрюваним є посуха. Брет Вулф, керівник заповідника, спочатку побоювався цвітіння водоростей, але аналізи виключили наявність токсичних водоростей. Натомість явище може бути спричинене галобактеріями — одноклітинними організмами, що процвітають в умовах підвищеної солоності. Солоність води в зоні ураження надзвичайно висока і приблизно вдвічі перевищує солоність морської води.

Передбачається, що ситуацію погіршує тривала посуха на острові Мауї, оскільки скорочення припливу води зі струмка Вайкапу призвело до підвищення рівня солоності. Очікується, що колір води зміниться після того, як підуть дощі і потік води збільшиться, розбавивши солоність. Рожевий відтінок — перший випадок для ставка, який у минулому пережив посуху і високу солоність, але ніколи не змінював колір.

Фото рожевої води в Національному заказнику Kealia Pond у Кіхеї, Гаваї Фото: Matthew Thayer

Це незвичайне видовище привернуло увагу численних відвідувачів, яких привернули фотографії, поширювані в соціальних мережах. Хоча місія заповідника зосереджена на збереженні місцевих і зникаючих водоплавних птахів та відновленні водно-болотних угідь, рожева вода стала ненавмисною пам'яткою. Вулф визнає інтерес публіки, зазначаючи, що якщо це привертає людей до заповідника, то це стане позитивним моментом усієї ситуації.

Притулок є важливим місцем проживання зникаючих птахів, таких як гавайський ходулочник і гавайський лисун, а також місцем зупинки перелітних птахів у зимовий період. На щастя, рожева вода, мабуть, не шкодить цим птахам. Однак як запобіжний захід офіційні особи рекомендують не заходити у воду і не вживати в їжу рибу з неї, оскільки точної причини такого забарвлення поки що не встановлено. Зазвичай у заказнику заборонено заходити в ставок вбрід або з домашніми тваринами.

Раніше Фокус писав про катастрофічні масштаби забруднення свинцем прісної води. Провівши нове масштабне дослідження, вчені дізналися воістину жахливі масштаби забруднення води свинцем і смертельні наслідки цього для людства.

Також Фокус писав про причини прискореного зникнення питної води на Землі. За останні 30 років зникло в 17 разів більше води, ніж знаходиться в найбільшому водосховищі США.