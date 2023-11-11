Відпочинок для здоров'я: вчені виявили зв'язок між нерегулярним сном і проблемами із серцем

Виявляється сон не тільки допомагає нашому мозку в очищенні від шкідливих елементів і підзарядці організму на прийдешній день, а й оберігає наше серце від небезпечних захворювань. Але за його нестачі їхній ризик різко зростає.

Останні дослідження свідчать про значний вплив якості сну на здоров'я серця, зокрема про його зв'язок із фібриляцією передсердь (ФП). Фібриляція передсердь, що характеризується нерегулярним серцебиттям, являє собою ризик інсульту і серцевої недостатності, що робить її вкрай важливою для вивчення, пише Knowridge.

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Дослідження показало, що навіть одна ніч недостатнього сну може збільшити ризик виникнення фібриляції наступного дня на 15%. За постійного недосипання цей ризик зростає, що може призвести лише до подовження нападів фібриляції.

Проведене дослідження підкреслює важливість уваги до якості сну під час лікування фібриляції. Грегорі М. Маркус, кардіолог, що спеціалізується на порушеннях серцевого ритму, наголошує на необхідності дотримання таких правил сну, як постійний час відходу до сну, відмова від стимуляторів пізнішого сну, регулювання температури для створення прохолодного середовища для сну і регулярна фізична активність.

У дослідженні взяли участь 419 осіб, які щодня реєстрували якість свого сну і використовували пристрої для моніторингу епізодів фібриляції.

Це перше дослідження, яке безпосередньо пов'язує поганий сон з фібриляцією, яке доповнює зростаючу кількість даних про найважливішу роль сну у здоров'ї серця. Воно дає змогу припустити, що поліпшення якості сну може стати ключовою стратегією зниження ризику розвитку фібриляції та пов'язаних із нею проблем зі здоров'ям.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розкрили несподівану користь денного сну. Дослідники вважають, що легкий сон протягом дня здатний поліпшити концентрацію і пам'ять, і навіть запобігти руйнівній хворобі.

Також Фокус писав про дев'ять простих способів поліпшення якості сну. Мільйони людей відчувають проблеми зі сном, що негативно позначається на їхньому повсякденному житті, але це можна виправити, кажуть експерти.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.