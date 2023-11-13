Великий вибух породив Всесвіт, але був ще один: що з'явилося на світ під час другого

Дослідники вважають, що другий Великий вибух стався, коли Всесвіту було менш як місяць.

Космологи припускають, що замість одного Великого вибуху, результатом якого стало народження Всесвіту, могла статися друга подібна подія. Тільки під час другого Великого вибуху у Всесвіті з'явилася темна матерія, пише Futurism.

Нещодавні спостереження за раннім Всесвітом, лише через мільйони років після Великого вибуху, дають змогу поглянути по-новому на теорію другого Великого вибуху. Вона допомогла б розгадати загадку, яка мучить астроном протягом багатьох років — темна матерія.

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Темна матерія — це гіпотетична форма матерії, яка не взаємодіє зі світлом або електромагнітними полями. Але з неї складається приблизно 27% відомого Всесвіту. Річ у тім, що астрономи вже давно намагаються пояснити, чому скупчення галактик рухаються особливими способами, які не може пояснити загальноприйнята Стандартна модель фізики. Для того, щоб усе запрацювало, необхідно додати в наявні рівняння темну матерію.

Деякі дослідники задалися питанням, чи міг другий Великий вибух призвести до появи екзотичної речовини після того, як з'явилася звичайна.

"Ми завжди припускали, що все було створено одночасно внаслідок одного Великого вибуху, але хто може знати напевно?" — каже професорка фізики Техаського університету в Остіні Кетрін Фріз.

Фріз та її колеги припускають, що так званий Темний Великий вибух міг статися, коли нашому Всесвіту було менш як місяць. Вони припускають, що під час такої події могли сформуватися кілька різних видів темної матерії, зокрема "даркзілл". За словами вчених, теоретичні частинки, названі на честь Годзілли, мали б жахливі розміри, що перевищують масу одного протона в 10 трильйонів разів.

Але якби така подія відбувалася поступово, то Темний Великий вибух викликав би на світ легші частинки темної матерії, які поглинали б одна одну під час кожного зіткнення.

Такі частинки мало чим відрізнялися б від одного з провідних кандидатів у темну матерію, званого "вімпом".

Фріз та інші автори дослідження сподіваються, що вивчення гравітаційних хвиль, що залишилися від самого народження Всесвіту, можуть пролити більше світла на теорію Темного Великого вибуху.

Нагадаємо, за словами вчених, приблизно 13,8 млрд років тому сталася найважливіша подія за всю історію існування космосу, яка буквально створила саме його існування.