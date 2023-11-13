Математика здоров'я: вчені представили калькулятор ризику розвитку серцевих захворювань

Новий інструмент є набагато досконалішим порівняно зі своїм аналогом 2013 року і враховує фактори, що дають змогу точніше спрогнозувати ризик розвитку захворювань у період від 10 до 30 років.

Американська асоціація серця випустила новий інструмент — калькулятор PREVENT, який дає змогу оцінити ризик розвитку серцево-судинних захворювань (ССЗ) протягом наступних 30 років. Унікальність цього інструменту полягає в інтеграції показників здоров'я серцево-судинної системи, нирок та обміну речовин, що не зустрічалося в попередніх калькуляторах. Розробку та особливості цього калькулятора детально описано в науковій заяві, що анонсує цей інструмент, пише ScienceDaily.

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Цей калькулятор вирізняється тим, що містить у собі серцево-судинно-нирково-метаболічний синдром (СКМ) — стан, уперше описаний у попередній заяві Асоціації на 2023 рік. Синдром CKM пов'язує серцево-судинні захворювання, хвороби нирок і метаболічні порушення, такі як діабет 2-го типу та ожиріння. Оскільки кожен третій дорослий мешканець в одних лише США має безліч факторів ризику розвитку цих захворювань, розуміння та прогнозування ризику розвитку ССЗ має вирішальне значення.

Калькулятор PREVENT вирізняється тим, що дає змогу оцінити ризики, характерні для біологічних статей, і виключає расову приналежність як прогностичний фактор, наголошуючи, що раса — це соціальна, а не біологічна конструкція. Натомість він дозволяє враховувати у своїх оцінках інші соціальні чинники.

Цей інструмент є вдосконаленим порівняно з останнім великим калькулятором ризику ССЗ — Pooled Cohort Equation, представленим у 2013 році. PREVENT підходить для дорослих віком до 30 років і дає змогу оцінити як 10-річний, так і 30-річний ризик розвитку загальних серцево-судинних захворювань, інфаркту, інсульту та серцевої недостатності. Він враховує необхідність більш довгострокової оцінки ризику, особливо для молодих людей, і включає стадії синдрому СКМ для вироблення рекомендацій щодо лікування.

До структури PREVENT включено такі поширені скринінгові тести, як вимірювання артеріального тиску, рівня холестерину, цукру в крові, визначення функції нирок, а також запитання про вживання тютюну.

У науковому висновку, що супроводжує калькулятор PREVENT, також визначено сфери для майбутніх досліджень. До них відносяться доопрацювання інструменту з урахуванням індивідуальних переваг лікування, поліпшення представлення даних для різних расових та етнічних груп, акцент на соціальні детермінанти здоров'я, поширення оцінки ризику на більш ранні етапи життя і врахування несприятливих ниркових наслідків при прогнозуванні серцево-судинного ризику.

Калькулятор ризику PREVENT є значним кроком в інтеграції медичних і соціальних чинників у прогнозування ризику ССЗ, спрямований на забезпечення більш справедливої та персоналізованої профілактичної допомоги. Американська кардіологічна асоціація підкреслює, що цей інструмент, хоча й дає змогу ухвалювати рішення в галузі охорони здоров'я, не замінює офіційних рекомендацій із клінічної практики.

Раніше Фокус писав про те, що вченим вдалося спостерігати за першими секундами запуску серця в ембріоні. Вивчаючи перші секунди життя серця у ще молодого ембріона, вчені дізналися багато цікавих фактів, наприклад, про те, що серце починає працювати ще не будучи сформованим.

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