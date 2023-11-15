Компанія Airbus створила пристрій, що запобігає падінню мертвих супутників у космосі (фото)

Новий пристрій отримав назву Detumbler, і його створили для того, щоб розв'язати зростання проблеми космічного сміття на навколоземній орбіті.

Наразі на навколоземній орбіті перебуває багато вже не робочих супутників, які створюють загрозу для активних космічних апаратів. Щоб вирішити зростання проблеми космічного сміття, компанія Airbus створила новий пристрій, який запобігає падінню супутників після того, як їх вивели з експлуатації, пише Gizmodo.

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Новий пристрій під назвою Detumbler уже відправили в космос із іншими корисними навантаженнями в межах місії SpaceX Transporter-9 на борту ракети-носія Falcon 9 11 листопада. Згідно з повідомленням компанії Airbus, Detumbler — це магнітний демпфувальний пристрій, який призначений для прикріплення до супутника, термін служби якого вже закінчується.

Пристрій вагою всього 100 грамів має центральне роторне колесо та магніти, які взаємодіють із магнітним полем Землі. Це запобігає небажаному руху супутника, коли він починає падати нижче в атмосферу планети.

Інженери створили Detumbler так, щоб цей пристрій поводився, як компас, коли супутник летить по своїй орбіті, вирівнюючись уздовж магнітного поля Землі. Якщо супутник почне падати, то рух ротора спричинить появу вихрових струмів (петлі електричного струму всередині провідників, спричинені магнітним полем, яке змінюється) та змусить тертя сповільнювати рух супутника.

Пристрій вагою всього 100 грамів має центральне роторне колесо та магніти, які взаємодіють із магнітним полем Землі. Це запобігає небажаному руху супутника, коли він починає падати нижче в атмосферу планети. Фото: Airbus

Основна мета компанії Airbus полягає в тому, щоб розв'язати проблему зростання кількості космічного сміття на орбіті й пов'язаних із цим ризиків для супутників, які працюють. Неробочі супутники можуть падати непередбачуваним чином через динаміку орбітального польоту, і в так з'являється ризик зіткнення із супутниками, які діють, або неконтрольованого входу в атмосферу Землі.

Але Detumbler полегшить захоплення неробочих супутників майбутніми апаратами, спрямованими на очищення космічного сміття, утримуючи їх на передбачуванішому шляху на навколоземній орбіті. Повноцінні випробування нового пристрою буде проведено за допомогою наносупутника Exo-0 від компанії EnduroSat на початку наступного року.

Наразі вчені постійно спостерігають за понад 27 000 фрагментів космічного сміття на навколоземній орбіті Фото: ESA

Наразі вчені постійно спостерігають за понад 27 000 фрагментами космічного сміття на навколоземній орбіті, водночас тисячі інших фрагментів залишаються непоміченими. Кількість такого сміття, як вважають науковці, тільки зростатиме разом зі зростанням кількості запусків супутників на орбіту. Так збільшується ймовірність зіткнень між супутниками, що працюють і ні.

Як уже писав Фокус, Європейське космічне агентство збирається відправити на орбіту нові супутники, які також мають вирішити проблему з космічним сміттям.

Також Фокус писав про те, що вчені займаються створенням справжнього притягувального променя, який можна було побачити у фантастичних фільмах, для того, щоб вплинути на ситуацію з космічним сміттям на орбіті.